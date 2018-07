Antonio Valencia se regresó a Inglaterra por una lesión en la pantorrilla

LEA TAMBIÉN

Antonio Valencia regresó a Inglaterra. El capitán del Manchester United sufrió una rotura en la pantorrilla de su pierna izquierda en el partido del domingo pasado ante el San José Earthquakes en Santa Clara, California y se perderá el resto de la pretemporada.

El cuerpo médico del Manchester decidió que el ‘Toño’ regrese al Reino Unido para acelerar los trabajos de recuperación. Por ahora, se ha confirmado que no podrá jugar el primer partido de la Premier League pactado para el próximo viernes 10 de agosto ante el Leicester City.



Valencia había empezado su décima temporada con el Manchester United con el mejor de los ánimos, después de pasar vacaciones en el país. Viajó con el resto de la delegación a Estados Unidos para disputar una serie de partidos amistosos. Ahí se encontró con su amigo Paul Pogba, que hasta le prestó el trofeo de la Copa del Mundo para sacarse una foto.



El mismo José Mourinho lo ratificó como capitán del equipo por “su importancia en el camerino”. Sin embargo, el ‘Toño’ ya no estuvo en el último amistoso del Manchester ante el AC Milan, este miércoles 25 de julio. Los Diablos Rojos vencieron 9 a 8 en penales a los italianos.



Tras el partido, Mourinho mostró su preocupación por la situación en la banda derecha y contó que le ha pedido a Ashley Young que regrese antes de sus vacaciones, para que pueda ocupar ese lugar, ya que el otro lateral derecho, el portugués Diogo Dalot, también está lesionado y regresará a las canchas recién en septiembre.



Antonio Valencia sufrió una molestia a los 7 minutos del partido ante el San José Earthquakes y tuvo que ser reemplazado por Matteo Darmian. De inmediato el cuerpo técnico del Manchester mostró su preocupación por el capitán del equipo. En las últimas horas se confirmó la gravedad de la lesión y el ‘Toño’ tuvo que regresar a Inglaterra. Hasta el momento, el club no ha entregado un parte médico oficial sobre el jugador.