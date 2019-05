Leonardo Ramos, DT de Barcelona, negó haber agredido al pasabolas de Emelec

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Leonardo Ramos, entrenador del Barcelona Sporting Club, desmintió haber agredido al pasabolas del Club Sport Emelec que pateó a Máximo Banguera en el suelo, al final del último clásico del Astillero, el domingo 12 de mayo del 2019.

Según el informe arbitral, el estratega habría agredido al joven de 16 años, luego de que este salió corriendo rumbo a los camerinos al final del partido, tras golpear al golero canario. La LigaPro suspendió al DT charrúa por cuatro fechas.



“En ningún momento agredí a nadie, sí fui a tratar de hacerle ver (al pasabolas) que lo que hacía estaba mal, pero tampoco tuve la oportunidad de hacerlo porque no me acerque ni a cuatro metros de él”, dijo el entrenador, la noche del jueves 16 de mayo.



Ramos aprovechó la rueda de prensa que secundó al partido entre Barcelona SC y Mineros, por la Copa Ecuador, para desmentir el informe arbitral.



“Sería bueno que cuando pongan una información, una cosa es agredir verbalmente que de hecho no lo hice y otra cosa es poner solamente una agresión y eso lleva un montón de cosas, una patada, un balazo en la cabeza… No hice nada de eso y tampoco hice nada en agredirlo verbalmente”, dijo.



Finalmente, dijo desconocer si el club realizará la apelación de la suspensión. Por lo pronto, el entrenador se perderá el partido de este 18 de mayo por la fecha 14 de la LigaPro, cuando su equipo visite al Técnico Universitario.