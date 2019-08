El DT Leo Ramos apuesta a la calidad de Jonatan Álvez para derrotar a Liga

LEA TAMBIÉN

Leonardo Ramos, entrenador del Barcelona Sporting Club, está confiado en conseguir una victoria este viernes 16 de agosto del 2019, cuando visite a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz, por la fecha 22 de la LigaPro.

Según el entrenador, tuvo tiempo suficiente para trabajar, luego de la victoria que consiguió su club el pasado 12 de agosto ante Fuerza Amarilla, en el estadio Monumental.



“Hemos hecho un buen trabajo, hemos analizado bien al rival con lo que pudimos hacer en el partido de la Copa Alberto Spencer. Podemos hacer un buen partido”, dijo el entrenador amarillo este 15 de agosto.



El entrenador evitó hablar sobre las virtudes del cuadro capitalino. Se enfoca en las ventajas que puede obtener su equipo cuando puse el gramado de Casa Blanca.



“Yo estoy más confiado en lo que pueda hacer Jonatan Álvez, que es nuestro punta, a la defensa de ellos. Le podemos hacer mucho daño. Me preocupa más lo que podemos hacer nosotros”, dijo el DT.



Finalmente, descartó que la doble competencia de Liga de Quito -que también disputa la Copa Libertadores- signifique una ventaja para su club. “Ellos no están bien en la liga, no creo que vayan a descuidar este partido”,

dijo.