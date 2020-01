El ecuatoriano Leonardo Campana ya es nuevo jugador del Wolverhampton inglés

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Leonardo Campana ya se puso la camiseta del Wolverhampton inglés, su nuevo club. Este lunes 20 de enero del 2020, el delantero guayaquileño llegó a la ciudad del mismo nombre para firmar su contrato.

El ariete de 19 años forma parte de la Selección Sub 23 que participa en el torneo Preolímpico que se disputa en Colombia, sin embargo, recibió permiso del DT Jorge Célico para que pudiera viajar hasta Inglaterra para que firmara su contrato.



Trascendió que el equipo donde también militó el ecuatoriano Segundo Alejandro Castillo pagará a Campana USD 1 022 000 brutos anuales, más bonos y premios.



Campana llegó a los lobos como jugador libre, luego de que no extendiera su contrato con Barcelona SC, club que sí recibirá dinero por derechos de formación. El ariete se unió al equipo canario desde su infancia.



Por ahora no está definido todo el plan, pero se espera que hasta junio pueda ser cedido a otro equipo para que pueda jugar, o que quizás juegue en una formación filial Sub 23 del mismo 'Wolves'.