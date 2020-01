Klinsmann solo quería venir a Ecuador en los días de los partidos, según un periodista catalán

LEA TAMBIÉN

El fichaje de Jordi Cruyff como nuevo seleccionador de Ecuador sigue generando repercursiones en Barcelona. El hijo del mítico Johan Cruyff fue anunciado el pasado 13 de enero en Quito como nuevo seleccionador nacional y debutará con la Tricolor, el 26 de marzo cuando se inicien las eliminatorias con el partido ante Argentina en Buenos Aires.

El martes 21 de enero del 2020, el periodista catalán Lluís Canut, de amplia experiencia en radio y televisión y la cobertura de los equipos de Barcelona, incluido el famoso ‘Dream Team’ de Johan Cruyff, habló del fichaje de Jordi por la Tri y dio datos de supuestas negociaciones de la Ecuafútbol con otros entrenadores. Lo hizo en el programa El Club de la Mitjanit (medianoche) en radio Catalunya.



“Jordi Cruyff es el nuevo entrenador de Ecuador, pero antes de él hubo una terna de directores técnicos: Jurgen Klismann, con quien no llegaron a un acuerdo, porque solo quería ir a Ecuador en los días de los partidos; Fernando Hierro, a quien descartaron por malo y a Quique Setién, que le dijo que no a Ecuador, porque ya intuía que el FC Barcelona lo iba a buscar”, relató.

VIDEO. La terna de candidatos fallidos para dirigir la selección ecuatoriana, según el periodista catalán Lluís Canut.



Es cuando se caen los tres nombres -por distintos motivos- que aparece la opción de Jordi Cruyff.



Canut habló además de la relación entre Antonio Cordón, el nuevo director deportivo de la Ecuafútbol y Cruyf. “Hay un tal Antonio Cordón que fue mánager del Villareal y AS Mónaco e incluso fue el artífice de alcanzar la semifinal de la Champions. Él se fue con un grupo de empresarios a China y es ahí donde conoce a Cruyff. Es él quien lo lleva a Ecuador”.



Este Diario publicó una serie de reportajes sobre la frustrada negociación de la FEF con Klinsmann. Con el campeón del mundo en Italia 1990, las negociaciones estaban avanzadas, pero el acuerdo se cayó “por la letra chica”, según contaron fuentes del organismo a este Diario. Uno de los puntos de desencuentro fue el lugar de residencia del entrenador y sus ayudantes, quienes no querían residir en Ecuador.



La Ecuafútbol sí sondeó a Hierro, pero la opción de Klinsmann gustaba más y se priorizó dicha negociación. Las fuentes de la Ecuafútbol no confirman diálogos con Quique Setién, el actual entrenador del FC Barcelona, pero sí con otros personajes célebres del fútbol como Fernando Carlos Redondo.