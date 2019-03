Juan Luis Anangonó trata de resolver su juicio de alimentos para viajar a Brasil y jugar con Liga de Quito

LEA TAMBIÉN

Según la página electrónica del Ministerio del Interior, el futbolista Juan Luis Anangonó sí tiene prohibición de salida del país. El delantero de Liga de Quito enfrenta un juicio de alimentos, según la causa número 17986-2019-00004, que consta en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia con sede en Calderón.

En el proceso judicial consta que el viernes pasado, 8 de marzo del 2019, a las 15:35, el Juez que lleva la causa notificó a la demandante para que recién asista a la Judicatura el día martes 12 de marzo. En el expediente también consta que el pasado 25 de febrero ya se llegó a un acuerdo para el pago de la pensión alimenticia, pero en el acta no se resolvió el impedimento de salida del país de Anangonó.



Esta fue la causa para que Anangonó no viajara con el equipo. La ‘U’ visitará a Flamengo este miércoles 13 de marzo del 2019, a las 19:30, en el estadio Maracaná, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Liga de Quito ya está en Brasil. El plantel albo descansa la mañana de este lunes 11 de marzo en el hotel de concentración y el primer entrenamiento recién será a la tarde.

Nuestro próximo partido será frente a Flamengo el miércoles por Copa Libertadores.#MACvsLDU pic.twitter.com/loNsyLSmzf — LDU Oficial (@LDU_Oficial) 10 de marzo de 2019



Julio Álvarez, de LDU, detalló que el jugador no pudo viajar por el problema judicial. “Él lo va a resolver hoy y tiene reserva para viajar esta noche e integrarse al equipo. Excepto Anderson Julio, viajó todo el equipo que necesita Pablo Repetto”, dijo Álvarez este 11 de marzo en radio La Red.



El plantel de Pablo Repetto no cuenta con Anderson Julio ni con Anangonó. Julio está lesionado y no viajó con la delegación de LDU. En cambio, Anangonó por prohibición de salir del país. Eso trastocó los planes de Repetto.