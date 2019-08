¿Quiénes son los jugadores que Jorge Célico dejó fuera de los amistosos de Ecuador en septiembre de 2019?

LEA TAMBIÉN

Jorge Célico apuntó a una lista con proceso para los amistosos en la fecha FIFA de septiembre del 2019. Este martes 20 de agosto, el entrenador argentino encargado de la selección ecuatoriana dejó de lado a varios jugadores que militan en el balompié extranjero.

La Selección se enfrentará con los ‘incas’ el 5 de septiembre a las 20:00 (19:00 de Ecuador), en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey. Además, Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, indicó que el próximo rival está por confirmar, pero que el cotejo se jugará en territorio nacional.



El director técnico que está a cargo de la Selección dio la nómina de los 24 jugadores para los dos cotejos amistosos. A continuación, los jugadores que no fueron tomados en cuenta.



Futbolistas caso ‘piso 17’

El presidente de la FEF se mantuvo en su postura de no contar con los jugadores involucrados en el caso ‘piso 17’. Al finalizar la participación de la Selección ecuatoriana en la Copa América de Brasil, varios futbolistas se reunieron en una habitación. Esta fue considerada una falta disciplinaria y no serán tomados en cuenta. Luis Antonio Valencia, Alexander Domínguez, Ayrton Preciado, Arturo Mina, Robert Arboleda y José Quinteros estuvieron involucrados.



1. Renato Ibarra

El jugador Weston McKennie (8) de Estados Unidos pelea el balón con Renato Ibarra (5) y Jhegson Méndez (20) de la Selección de Ecuador el jueves 21 de marzo de 2019, en el estadio Orlando City de Orlando, Florida (Estados Unidos). EFE



El volante derecho ecuatoriano es una de las grandes figuras del fútbol mexicano. El titular indiscutible del América no fue considerado para estos dos cotejos. Francisco Egas aseguró que no se trata de un problema disciplinario. “Él fue separado de la Selección por un problema con el DT de turno. Es completamente aparte de lo otro. No hay ningún problema con él”.



2. Ángel Mena

Ángel Mena controla el balón en el cotejo entre Ecuador y Japón en la Copa América, el 24 de junio del 2019. AFP



Fue elegido como el mejor jugador del balompié azteca del torneo Clausura 2019. Ángel Mena fue el goleador del campeonato con 14 goles y además fue el mayor asistente, con 10 pases gol. Sin embargo, su rendimiento en la Selección ecuatoriana no ha sido óptimo. Por el momento, no ha sido tomado en cuenta.



3. Jefferson Orejuela

Bryan Acosta (6) de la Selección de Honduras avanza con el balón ante la marca de Jefferson Orejuela (18) de la Selección de Ecuador durante el partido amistoso jugado en el Red Bull Arena en la ciudad de Nueva York el 26 de marzo de 2019. AFP



Era común escuchar el nombre de Jefferson Orejuela en las nóminas de la Selección ecuatoriana, ya sea en partidos amistosos o torneos oficiales. El actual jugador de Liga de Quito fue titular en la pasada Copa América y jugó los tres partidos.

4. Miler Bolaños

Miler Bolaños (23), de la Selección de Ecuador, remata ante la marca de Anibal Godoy (20) de Panamá y Eric Davis (15) durante el partido amistoso jugado en el Rommel Fernández en Ciudad de Panamá el 20 de noviembre de 2018. AFP



El delantero ecuatoriano de 29 años no ha sido tomado en cuenta desde el año pasado. Pero, ha tenido una campaña regular con los Xolos de Tijuana en México. En el pasado torneo, Miler jugó 32 cotejos y marcó nueve goles. En la selección ecuatoriana, Bolaños ha disputado 25 compromisos y ha marcado ocho goles.



5. Gabriel Achilier

Gabriel Achilier (21) de la Selección de Ecuador salta para rematar de cabeza ante la marca de Christian Pulisic (10) de la Selección de Estados Unidos en el primer tiempo en el Orlando City Stadium el 21 de marzo de 2019 en Orlando, Florida. AFP



El defensa tricolor es el actual capitán del Monarcas Morelia de México. Además, el futbolista de 34 años ha sido tomado en cuenta en las últimas convocatorias de la Selección, además de ser uno de los capitanes. Sin embargo, en esta ocasión no fue tomado considerado. Gabriel Achilier ha disputado 53 cotejos y ha marcado un gol.