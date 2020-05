El DT Pool Gavilánez desmiente negativa de los jugadores del Guayaquil City a entrenar

LEA TAMBIÉN

Pool Gavilánez, DT del Guayaquil City, desmintió los rumores de una negativa a entrenar por parte de los jugadores del equipo porteño debido al retraso en el pago de salarios. Además, aseguró que él actuará como mediador entre la directiva y la plantilla en las negociaciones por la reducción salarial en medio de la emergencia sanitaria.

El entrenador del ‘Equipo de la Ciudad’ concedió una entrevista a Radio Huancavilca (830 AM) de Guayaquil, la mañana del 20 de mayo de 2020. Se refirió a la supuesta paralización de la plantilla por encontrarse falta de pagos, de la cual hizo eco un medio digital.



“Leí recién la noticia, paradójicamente terminando el entrenamiento por Zoom. No hay tal (paralización de los jugadores por deuda con el plantel) porque estamos entrenando”, aseveró el guayaquileño de 38 años.



Gavilánez mencionó que mientras continúan ejercitándose en casa, el plantel está negociando la reducción de salarios por la emergencia sanitaria por covid-19, al igual que lo han hecho otros clubes ecuatorianos:



“El club esta semana ha empezado a conversar con los futbolistas para llegar a un acuerdo económico de lo que pasa en todo el mundo. Ayer leía que Delfín ha llegado a un acuerdo y así Emelec y Barcelona”.

Según dijo, la reducción de salarios sí es un tema que cause molestia en la plantilla, pero que él está dispuesto a mediar entre jugadores y dirigentes para llegar a un acuerdo favorable para ambas partes. “Hay malestar sí, porque reducciones salariales generan eso. Los jugadores me dijeron que no están conformes y yo voy a ser el vehículo en esta negociación que es normal en estos tiempos”, agregó.



Para finalizar, el estratega dijo confiar en que la aplicación correcta de protocolos sanitarios por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y la LigaPro garantizará un retorno seguro del campeonato. “En mi criterio creo que si podemos volver”, manifestó.