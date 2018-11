Juan Carlos Oblitas sigue los partidos de Liga y ve a Emelec como favorito

LEA TAMBIÉN

El técnico peruano Juan Carlos Oblitas mantiene vivos los recuerdos de su paso por Liga de Quito en el 2005. Además, considera que el desarrollo del fútbol ecuatoriano ha sido evidente desde la década pasada. El DT conversó con Radio Huancavilca (830 AM en Guayaquil).

Oblitas, primero destacó el trabajo en Ecuador de los clubes con las divisiones inferiores, sobre todo en Independiente del Valle, “esperando que en Perú se de este tipo de iniciativas” con los equipos locales.



Tras hacer una reseña de la actualidad del combinado ‘Inca’ bajo el mando del estratega argentino Ricardo Gareca, Oblitas se refirió al de Ecuador con el colombiano Hernán Darío Gómez a la cabeza.



“‘Bolillo’ tiene una capacidad enorme, demostrado con una larga capacidad. Ecuador hizo bien en contratarlo. Pero deben darse cuenta que recién lleva cuatro partidos, que no es nada”, analizó.



“Los resultados para un seleccionador no son fáciles porque no se tiene a los jugadores todos los días. Ecuador entró en un recambio y veo los partidos locales a través de GolTV, sobre todo cuando juega Liga. Hernán conoce bien la idiosincracia del fútbol ecuatoriano. No se deben precipitar ni dejarse llevar por la pasión”, agregó.

Luego hizo un recuento del campeonato ecuatoriano. “Es muy parejo el campeonato. Emelec puede llegar a ser finalista, hay muchos equipos nuevos como Delfín SC y me sorprende el bajón de Barcelona SC. Liga también tuvo un bajón. Creo que Emelec es el que tiene más posibilidades en este momento”, agregó Oblitas.



Finalmente, dijo estar “agradecido con la dirigencia de Liga”, aunque admitió

que salió “por diferencias”. Pero aseguró “guardar hermosos momentos con

los jugadores. Siempre sigo al equipo y le mando saludos a la hinchada, que me trató bien. Les deseo lo mejor”. Oblitas fue campeón con la ‘U’ en el

2005 y salió del equipo en el 2006.



A continuación, el audio completo de la entrevista, cortesía de Radio Huancavilca (830 AM en Guayaquil):