Josep Guardiola: ‘Messi se quedará en el FC Barcelona, es mi deseo’ 

‘Pep’ Guardiola entrenador del Manchester City, reconoció que su “deseo” es

que Lionel Messi acabe su carrera en el ‘Barça’, después de las especulaciones que en los últimos días han situado al futbolista argentino en el conjunto ‘citizen’ la próxima temporada.

“Messi es jugador del FC Barcelona y se quedará allí. Ese es mi deseo. No voy a hablar de jugadores de otros equipos, pero creo que acabará su carrera allí”,

manifestó el técnico en rueda de prensa, en la víspera del encuentro de la Premier League que enfrentará a Manchester City y West Ham este domingo 9 de febrero del 2020.



El entrenador español, que coincidió con la estrella argentina durante cuatro años (2008-2012) en una de las etapas más brillantes de la historia del conjunto catalán, salió al paso sobre las informaciones publicadas esta semana por varios portales ingleses.



Tras el reciente cruce de declaraciones entre Messi y el director deportivo del FC Barcelona, Eric Abidal, que según los medios británicos harían replantearse su futuro al seis veces ganador del Balón de Oro, uno de los destinos del argentino podría ser el Manchester City. Y es que el conjunto ‘sky blue’ es uno de los pocos clubes que podría asumir la ficha del ‘10’ culé. No obstante, las declaraciones de Guardiola parecen descartar ese hipotético fichaje.



El entrenador ‘citizen’ también valoró el estado físico del atacante Raheem Sterling y sus posibilidades de estar disponible para el encuentro de octavos de final de la UEFA Champions League ante el Real Madrid. “Tiene una lesión en los isquiotibiales, así que veremos. Necesita semanas para recuperarse, pero ya veremos si llega a Madrid”, explicó.

Una importante ausencia que, según Guardiola, se ha repetido también con otros jugadores clave. “El año pasado tuvimos este problema con İlkay Gündoğan, seis meses lesionado, y este año también con Laporte. Es lo que hay”, añadió.



Quien sí parece recuperado para la causa tras romperse el ligamento cruzado en agosto es el alemán Leroy Sané. “Está entrenando con nosotros. Cuando llevas seis meses lesionado necesitas recuperar el tempo, el ritmo, y la confianza en tu rodilla y tu cuerpo. No es como un problema muscular... La operación fue a la perfección y se recuperó muy bien, pero necesita tiempo”, comentó ‘Pep’ del extremo de 24 años.



Por último, preguntado por la enorme diferencia de puntos (22) entre su equipo y el líder Liverpool, el catalán no dio la Premier League por perdida.



“Hace un año la gente decía que eramos imparables y que nadie podía ganarnos. No sé qué pasará en el futuro. Haremos lo que podamos para reducir la distancia. Cuando logramos 100 puntos íbamos 25 arriba. El Liverpool redujo esa ventaja a un punto y ahora están por delante”, destacó.