José Mourinho no teme perder su puesto como técnico del United

El entrenador del Manchester United José Mourinho señaló este lunes 1 de octubre de 2018 que no teme perder su puesto a pesar de los malos resultados de los ‘Red Devils’, antes de recibir al Valencia, el martes en la segunda jornada de la UEFA Champions League.

¿Una derrota podría precipitar su salida?, preguntaron este lunes al portugués: “No, no creo” , respondió. “Lo que puedo hacer para mejorar las cosas, lo hago. Voy a mejorar las cosas que dependen de mí y de mi trabajo”, añadió, antes de bromear sobre los rumores acerca de una posible llegada de Zinedine Zidane al banquillo de los ‘Red Devils’.



Tras caer el sábado ante el West Ham (3-1), el United firmó su peor arranque en el campeonato desde 1989 (tras siete jornadas) y Mourinho está en el centro de todas las miradas.



Más allá de los resultados está la complicada situación en el vestuario. Mourinho vive un conflicto público con el francés Paul Pogba, al que despojó de su condición de capitán, adquirida al inicio de este curso. Además tampoco parece convencido por el chileno Alexis Sánchez, la otra estrella del equipo, al que dejó fuera de la convocatoria ante el West Ham.



“Creo que algunos jugadores se preocupan más que otros. Ningún jugador es igual, lo que ustedes ven no refleja lo que pasa al interior. Veo gente contrariada, pero también otra que no parecen preocupados por haber perdido un partido”, dijo.



“Pero en las dos ligeras sesiones de entrenamiento que hemos tenido (desde el sábado) todo ha sido normal, el deseo de trabajar y de jugar”, añadió.