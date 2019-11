José Gavica, en un audio filtrado, se niega a dirigir Barcelona SC, por problemas internos del club

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El nombre de José Gavica se mencionó como el posible entrenador interino de Barcelona Sporting Club, después de la renuncia del DT Leonardo Ramos, el pasado 30 de octubre del 2019. Sin embargo, en un audio filtrado, el exjugador habló sobre su negativa para aceptar el cargo.

“¿Por qué no lo coge Montanero (Jimmy)?, sabe que la cosa está difícil ahí adentro y quieren hacer caer a otro ahí. Les dije que no podía contestar porque estoy en Brasil”, dice ‘Pepín’, en el audio que se filtró el último fin de semana.



Según el exmediocampista, Montanero -coordinador del club- lo llamó para que asumiera el cargo de entrenador. Le pidió una respuesta inmediata. Gavica está en Brasil, en un curso de actualización como entrenador, organizado por la Conmebol.



“Le dije que me da mucha pena con ustedes que son los dirigentes, no es justo que pasen lo que están pasando, algo pasa dentro del equipo. Yo sí dije cuando lo llevaron a Álvez (Jonatan) que ese equipo se iba a abrir y así fue”, resumió Gavica.



A decir de Gavica, el DT Ramos se habría dado cuenta de los problemas que hay en el camerino y eso habría generado su renuncia. Sin embargo, calificó de “cómplice” a su colega, en actos extradeportivos de la plantilla.



Ramos renunció a su cargo de estratega del Barcelona SC luego de la eliminación en la Copa Ecuador, ante Delfín, en Manta. Los amarillos ganaron 4-1 en la ida, pero en la revancha, en el estadio Jocay, perdieron por 3-0 y quedaron fuera del torneo.