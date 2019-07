José Cifuentes: ‘Me gustaría estar en el Manchester City’

LEA TAMBIÉN

No lo duda. José Cifuentes quiere jugar en el exterior. Una de las figuras de la Selección ecuatoriana Sub 20, que logró el tercer lugar del mundo, quiere jugar en el extranjero. El volante central reveló varias ‘intimidades’ del

Sudamericano y del Mundial Sub 20.

Con una camiseta blanca y un jean, José Cifuentes ingresó a las instalaciones de Diario EL COMERCIO. El jugador de 20 años es de pocas palabras, pero poco a poco se fue soltando. En más de una hora de entrevista para BENDITO FÚTBOL, el futbolista confesó varias de las experiencias internacionales.



El mediocampista central fue premiado con el mejor gol de la Copa del Mundo Sub 20. El jugador del América de Quito marcó el primer gol frente a Estados Unidos en los cuartos de final. “Algunos decían antes del partido contra Estados Unidos que no podía jugar por los problemas que hubo contra Uruguay. Estaba desconcentrado, furioso. De lo que estaba enojado me fui y le dije al profe Célico que no quería hacer nada”, dijo.



El deseo de Cifuentes es salir del país. “Mi intención es salir. He dado todo de mí en el América de Quito. Espero poder salir antes de que se acabe el año”, confesó. “Uno de los equipos interesados es el Manchester City. Me gustaría estar ahí. Me gusta el fútbol inglés. Quiero salir y asumir nuevos retos”,

agregó.