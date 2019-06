Clubes de Inglaterra, Escocia e Italia siguen los pasos de José Cifuentes, según The Sun

LEA TAMBIÉN

El Manchester City de Inglaterra, el Celtic de Escocia y equipos de Italia y Alemania están interesados en el mediocampista ecuatoriano José Cifuentes, quien marcó el mejor gol del Mundial Sub 20 de Polonia por elección de la FIFA.

Así lo reportó el Diario The Sun de Inglaterra en su edición digital.



Según la publicación, el Manchester City tiene la intención de fichar al volante para cederlo al Girona de España. Esto porque el jugador no podría obtener un permiso de trabajo inmediato para jugar en Inglaterra.



Cifuentes juega en el América de la Serie A, que marcha en el último lugar de la tabla de ubicaciones de la LigaPro. El volante está cedido a préstamo en ese equipo hasta finales del año y sus derechos deportivos que pertenecen a Universidad Católica, se cotizan en USD 3,2 millones según la información de The Sun.



Celtic también estaría interesado en el jugador y podría ficharlo porque sus leyes son menos severas, según la publicación.



La FIFA eligió el gol anotado por ‘Cifu’, en el duelo ante Estados Unidos por los cuartos de final, como el mejor gol del Mundial Sub 20 disputado en Polonia. El volante también fue uno de los capitanes del combinado nacional en la cita mundialista, donde Ecuador llegó hasta las semifinales.