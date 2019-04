Para el DT Jorge Sampaoli el fútbol de calidad tiene origen en Sudamérica

LEA TAMBIÉN

El exseleccionador argentino y chileno Jorge Sampaoli considera que el fútbol de calidad tiene origen en Sudamérica pero que Europa, por su mayor poder económico, termina llevándoselo y asimilándolo.

”Para mí, el fútbol (de calidad) es el sudamericano. Pero los europeos, por el poderío económico, se han llevado a los mejores jugadores y han aprendido mucho del fútbol sudamericano”, aseguró el entrenador argentino, que actualmente comanda el Santos, en un seminario organizado en Río de Janeiro por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).



El entrenador expuso su teoría al ser interrogado sobre si Sudamérica había perdido su protagonismo en el fútbol ya que los últimos cuatro títulos mundiales fueron conquistados por selecciones europeas.



Según Sampaoli, pese a que Sudamérica sigue formando futbolistas de calidad, los grandes astros permanecen muy poco en la región porque son captados muy jóvenes por los clubes europeos, que les ofrecen mejores condiciones económicas.



“El fútbol sudamericano termina deteriorado por la fuga de talentos”, afirmó.

El entrenador citó el caso del delantero Rodrygo, jugador del Santos y una de las mayores revelaciones del fútbol brasileño en los últimos años, pero cuyos derechos fueron adquiridos por el Real Madrid español, que lo espera a mediados de este año, sin que la joya haya tenido al menos una experiencia con la selección brasileña.

“Rodrygo se va con pocos años a Europa sin haber convivido ni con el vestuario de la selección brasileña. El técnico de la selección brasileña ya no podrá verlo en el país”, dijo.



“Ser entrenador de una selección sudamericana es casi imposible porque los mejores jugadores de nuestros equipos están en Europa y no podemos conversar con ellos el tiempo que sería necesario. Los tenemos muy poco tiempo aquí para inculcarles los valores que queremos y nuestra filosofía de juego”, agregó.



El técnico de la selección brasileña, Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’, coincidió con Sampaoli en la dificultad de transmitir una filosofía de juego a futbolistas que en su gran mayoría están en Europa.



“La CBF nos da la estructura para acompañar a los jugadores que están en Europa y, como seleccionadores, tenemos la ventaja de poder escoger los mejores, pero, en compensación, no tenemos esa relación que permite acompañarlos en su día a día y de tener tiempo para transmitirles lo que queremos”, dijo Tite en el mismo seminario.

Entre los clubes europeos que parecen jugar como sudamericanos Sampaoli citó el Ajax holandés, uno de los semifinalistas de la UEFA Champions League.



El Ajax tiene “una calidad que parece más sudamericana y que perdimos un poco, de la que nos olvidamos un poco”, afirmó.



El técnico del Fluminense, Fernando Diniz, que participó en el mismo seminario, agregó que, por el contrario, los clubes sudamericanos aprendieron a jugar como europeos debido a la presión de los dirigentes por resultados.



“Terminamos importando la forma como los europeos jugaban en el pasado. Nuestros equipos son muy bien estructurados en la defensa porque es mucho más trabajoso montar equipos pensando en la construcción y porque los técnicos temen ser despedidos si no consiguen resultados. Defender es más fácil que construir”, afirmó Diniz.