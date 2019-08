El DT Jorge Célico no podrá contar con los seis jugadores suspendidos por caso ‘Piso 17’, para el amistoso ante Perú

LEA TAMBIÉN

El DT Jorge Célico es el principal candidato para dirigir a la Selección de Ecuador, en la fecha FIFA del próximo 5 de septiembre, ante Perú. El estratega argentino será el encargado de conformar la nómina para el partido, pero tendrá limitaciones para su convocatoria, debido a los jugadores sancionados por la FEF.

El vicepresidente de la Ecuafútbol, Jaime Estrada, ratificó que los seis jugadores involucrados en el acto de indisciplina denominado ‘Piso 17’ seguirán excluidos de los procesos de selección, de manera indefinida.



“Ya la FEF dio su versión oficial, habrá sanciones para las personas involucradas y no se volverán a cometer esas desviaciones. El directorio decidió que no se vuelva a convocar a estos jugadores, no se puso un plazo lo que queremos es que sea indefinido”, dijo.



Se negó a confirmar los nombres, pese a que el portal StudioFutbol publicó el video del hotel, en el que se ve a los jugadores ingresar a una habitación con cartones y fundas, que según la versión de la FEF contenían bebidas alcohólicas.

¡Juega nuestra Tricolor! 🇪🇨



🏆 Amistoso fecha FIFA

⚽️ @SeleccionPeru - @FEFecuador

📆 Jueves 5 de septiembre

⏰ 20h00 (ET)

🏟 Red Bull Arena - NJ



🎟 ¡Entradas ya a la venta! pic.twitter.com/uLdDaBwr3a — FEF Ecuador (@FEFecuador) August 14, 2019



“El profesor Célico estará en un constante proceso de microciclos con la Selección que participará en los Preolímpicos”, dijo Estrada respecto al trabajo que realizará Célico hasta el final del año.



El estratega argentino tendrá la libertad de convocar a jugadores de las selecciones juveniles, para reforzar al equipo mayor. La Selección Sub 20 que dirigió consiguió el tercer puesto en el Mundial de Polonia, en junio pasado.



El partido ante Perú es un amistoso oficial de la FIFA, por lo que Célico podría convocar a los jugadores que militan en clubes del exterior y los que actúan en los equipos del campeonato nacional.