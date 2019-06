La Tri sub 23 dará inicio a la preparación para los Panamericanos y Preolímpicos, con un microciclo

LEA TAMBIÉN

Jorge Célico iniciará su proceso de Selección Sub 23, este domingo 30 de junio del 2019, en la Casa de la Selección. El estratega argentino realizó su primera convocatoria, que fue publicada en los medios oficiales de la Ecuafútbol.

La lista de 18 futbolistas tiene como base a los jugadores que consiguieron el tercer puesto en el Mundial Sub 20 de Polonia, que finalizó el pasado 15 de junio. Así mismo, se complementó con otros jugadores del torneo local.



La preparación está enfocada a la disputa de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que se iniciarán el próximo 26 de julio. Al no ser una competición organizada por la FIFA, el estratega no podrá contar con todos los jugadores que militan en clubes del extranjero.

📝🇪🇨 Lista de convocados de nuestra selección Sub 23 para su microciclo que se realizará del 30 de junio al 3 de julio: pic.twitter.com/TRTdjWNx2I — FEF Ecuador (@FEFecuador) 28 de junio de 2019



Entre las figuras de la Sub 20 que se destacan en esta nómina constan Leonardo Campana, goleador sudamericano, José Cifuentes, autor del mejor gol de Polonia 2019, Jordy Alcívar, Jordan Rezabala…



Célico aclaró que únicamente se reforzará con jugadores de la categoría –la organización permite jugar con tres mayores-, para formar al grupo que competirá en el Preolímpico que se desarrollará en enero del 2020, en Colombia. Ese torneo otorga dos cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio.