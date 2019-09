Jorge Célico: ‘si piensas que tu club es más importante que tu Selección, ya vamos mal”

LEA TAMBIÉN

El entrenador encargado de la Selección ecuatoriana de fútbol, Jorge Célico, habló sobre lo que está pasando en la Tri. Después de los escándalos de indisciplina en la Copa América ahora hay polémica por los futbolistas que no quisieron ir a la Selección para los amistosos contra Perú, este jueves 5 de septiembre del 2019 en Estados Unidos, y contra Bolivia, el martes 10, en Cuenca.

Célico se refirió a las ausencias de Cristhian Leonel Ramírez y de Brayan Angulo a su llamado.



Así, sobre Ramírez, futbolista del Krasnodar, dio algunos detalles. “Me dijo que tenía un estudio médico que hacerse. La sorpresa para mí: ¡juega el domingo!” dijo el entrenador respecto a la actuación del futbolista durante los 90 minutos en la victoria de su club Krasnodar, ante Ural, por la Premier League Rusa.



“Creo que la Selección merece respeto. Si él no quiere estar, que no esté”, dijo en entrevista con MachDeportes de la capital.



En lugar de Ramírez fue convocado el lateral del Barcelona Sporting Club, Mario Pineida. Sin embargo, Ramírez se tomó unas cortas vacaciones y pasea junto a su esposa, la modelo húngara Aniko Vago, en Israel, mientras la Selección nacional se alista para los amistosos. Las fotos de Ramírez en redes sociales han generado discusiones y la versión del técnico confirmó que el futbolista no quiso integrarse a la Tricolor.





El caso Brayan Angulo



¿Qué pasó con Brayan Angulo? Tuvo una respuesta contundente sobre la ausencia del ‘Cuco’. “Cuando un jugador pone en una balanza la elección de donde jugar, ya no sirve. Si piensas que tu club es más importante que tu Selección, ya vamos mal”, respondió el técnico.



De manera extraoficial, trascendió que el deportista habría solicitado no ser considerado por el DT argentino para los amistosos de septiembre en la fecha doble FIFA, para adaptarse a su nuevo club el Cruz Azul. Sin embargo, su adaptación se dificultará porque el equipo mexicano despidió al entrenador Pedro Caixinha.