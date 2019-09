DT Jorge Célico: ‘No hay jugadores imprescindibles; tolerancia cero’

LEA TAMBIÉN

Jorge Célico, DT encargado de la Selección de Mayores de Ecuador, compartió este martes 17 de septiembre del 2019 un conversatorio en Grupo EL COMERCIO. El estratega argentino campeón sudamericano con el combinado tricolor juvenil Sub 20 y que alcanzó el tercer lugar en el Mundial de Polonia, explicó como ha sido este año en cuanto al desempeño de las selecciones juveniles en el país.

El estratega quien estuvo distendido y ataviado con una camiseta negra y jeans, contestó a las inquietudes de los periodistas Alejandro Ribadeneira y Pablo Campos.



El ‘Profe’ inició el conversatorio indicando que “ha sido un año muy bueno para las selecciones juveniles del país. Es un año que ha marcado un antes y un después por los resultados que han tenido estos jóvenes y marca un camino para mejorar”.



El cariño de la afición ecuatoriana para el ‘Profe’ Célico



Una de las percepciones del estratega después de haber conducido a la Mini-Tri y con el resultado conseguido ante Perú en el amistoso de la fecha FIFA jugado en Nueva York, es que “hubo un mayor acercamiento hacia la Selección y que solo el fútbol genera estos lazos. Para mí, uno de los mayores logros es justamente esto: el haber visto que se volvió a unir la afición, una especie de simbiosis entre la gente y la Selección. Los futbolistas con su gente también, firmando autógrafos, etc.”.



“Cosas que parecen detalles menores pero que se habían perdido”, expresó Célico.



Además, el estratega señaló que los juveniles “no deben tener poses de estrellas con su gente” y además, tener claro que juegan y representan al país.

El encargo de dirigir a la Selección de Mayores



Cuando el DT Célico fue consultado sobre el encargo para dirigir a la Selección de mayores en los últimos partidos amistosos de la fecha FIFA de septiembre, Célico respondió: “No fue una revancha sino una situación laboral importante para mí”. “El estar en una institución y el cargo que tengo, no amerita negarse, a pesar de que había riesgos muy grandes”. “Había un recambio muy importante para la gente; era una exposición complicada”. “Lo pensé como una obligación y una oportunidad para los jóvenes que vengo conduciendo hace mucho tiempo”. “Para mí era la oportunidad de hacer un poco más visible la capacidad de estos muchachos”.



Pensando en las eliminatorias y la Copa América



El entrenador señaló la importancia de las competencias que se vienen a escala de Selección. Allí, Célico explicó que “Para el año que viene, quedan un par de fechas FIFA y se debe sostener esta base (juveniles) e ir acompañándola con gente de experiencia”. “Una cosa es el tiempo. Otra es la persistencia en creer en un proyecto. Van a haber momentos buenos y malos”. Aquí, el ‘Profe’ recordó el trabajo que realizó cuando dirigió en la Universidad Católica cuando mantuvo una base de jugadores reforzada con jugadores extranjeros. “Con eso seguí trabajando hasta que en Católica tuvimos la opción de participar en torneos internacionales”, indicó.



Sin embargo, la Ecuafútbol busca un entrenador de perfil europeo para que se haga cargo del combinado nacional. “Conocer el medio te presenta situaciones que son únicas. Muy difícil que un jugador como Quinteros haya llegado a la Selección. Si no vas a Ibarra y ves los partidos El mismo caso pasó con Mascherano en Argentina, quien debutó antes en la selección que en su equipo”, explicó Célico.



​El extécnico de la Universidad Católica confesó que recibió una propuesta de una selección nacional. “Tuve una oferta de Panamá. Les agradecí y me negué a establecer una conversación con ellos. Me puse a pensar, ¿qué conozco yo de ese medio? nada. Pero, tenemos el caso de Dussan Draskovic e hizo un trabajo excepcional”.