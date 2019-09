Jorge Célico destacó la entrega de sus pupilos y Ricardo Gareca admitió que la Tri fue mejor

LEA TAMBIÉN

Jorge Célico se mostró, contento y satisfecho por lo que mostraron sus jugadores en el triunfo de Ecuador sobre Perú 1-0, este jueves 5 de septiembre del 2019. Y su par, Ricardo Gareca, destacó la solvencia del joven equipo tricolor, en la conferencia de prensa luego del cotejo.

El entrenador argentino de la Tri sostuvo que "la solidaridad, la fortaleza de un equipo que interpretó lo mismo en el campo de juego nos dio la posibilidad de ganar y el premio del gol. El rasgo distintivo fue su solidaridad, la frescura... un equipo muy joven".



Luego, Célico evitó responder a las palabras del DT de Perú, pero sí destacó que fue "un muy buen rival". Dejó en claro que no le interesaba el resultado, sino lo que pudiera mostrar como profesional.



"La pelota la tuvo Perú, pero también tuvimos opciones claras de concretar. Solo se juzga el resultado, pero evidentemente tuvimos ese chispazo con este equipo joven, veloz y de buena técnica, que supo defenderse también de buena manera", agregó.



En su planteamiento, Célico dijo que fue importante atacar con 4-2-3-1 y para defenderse usar un 4-1-4-1 y "todos fueron importantes desde (Michael) Estrada hasta (Xavier) Arreaga. Agradezco a los muchachos por haber entendido en estos pocos días lo que yo quería".

Para el técnico que asuma oficialmente el equipo, Célico pidió que "por favor le ponga mucha atención a estos jóvenes, que vinieron a la Selección por su camiseta. Son el futuro, no me queda la menor duda".



Su colega, el argentino Gareca, admitió que Ecuador lo sorprendió y que "ganó bien", en el estadio Red Bull Arena. "Hay que tratar de agarrar confianza. Reconozco la efectividad de Ecuador. Fue un partido parejo. Ecuador ganó bien", detalló.



"La iniciativa la tuvo Perú, pero ellos hicieron el gol y por ende ganaron bien", reiteró el 'Tigre', quien llevó al combinado inca al subcampeonato de la Copa América Brasil 2019.



Sobre el hecho de haber caído ante un plantel rejuvenecido y con base en la Selección Sub 20 que fue tercera en el Mundial de Polonia, el estratega de los sureños sustentó: "De hecho es una gran selección. Nos costó encontrar los caminos, tuvimos el control del juego, pero ellos se cerraron bien atrás y nos faltó la claridad en los últimos metros de la can