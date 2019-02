DT Célico afirmó que Sub 20 de Ecuador “no será una selección fácil para nadie”

LEA TAMBIÉN

El entrenador argentino Jorge Célico, responsable del primer título internacional del fútbol ecuatoriano, avisa que la Selección Sub 20 que él dirige y que ganó el Sudamericano de Chile “no va a ser una selección fácil para nadie” en el próximo Mundial de Polonia.



“Van a ser sumamente competitivos, yo sé que la nuestra no va a ser una selección fácil para nadie ”, comentó Célico en una entrevista con Efe en la

Casa de la Selección, en Quito, cinco días después de haber hecho historia.



La Sub 20 se convirtió en la primera selección tricolor de todas las categorías que conquistó un campeonato en un torneo organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



Ya con los pies en el suelo y dejada atrás “la repercusión que ha tenido este título al ser el primero internacional”, el técnico, que pinchó con la Selección

absoluta al no clasificarla al Mundial de Rusia 2018, repasa todo lo acontecido desde entonces.



“Lo que hemos conseguido con los jugadores para el país es algo que era realmente inimaginable”, afirma antes de achacar el pobre resultado logrado

con la selección mayor, que no logró superar a Chile en octubre de 2017, a la falta de tiempo que dispuso -un mes- para prepararla, así como a los cambios en la Federación.

​

CAMPEONES | Repasamos las primeras declaraciones de nuestros Campeones Sudamericanos, a su llegada al país #Felizjueves #Ecuador 🏆⭐️🇪🇨 (más, en YouTube FEF Ecuador) pic.twitter.com/UVHm8NrGSE — FEF Ecuador (@FEFecuador) February 14, 2019



“La gran diferencia entre las dos (selecciones) es que con esta Sub20 yo tuve un proceso de trabajo”, argumenta el porteño, y justifica que “hubo muchos recambios” y que “en pocos días es muy difícil ganarse la confianza absoluta

de los jugadores”.



Rescata al mismo tiempo que muchos de los jugadores que él incorporó con la absoluta intervinieron en los últimos partidos que disputó y hoy son tenidos en cuenta por Hernán Darío Gómez, el seleccionador nacional.



Precisamente, para el colombiano tiene palabras de admiración y cree que “tiene esa capacidad para dirigir la selección mayor porque en el tiempo de trabajo lo ha conseguido”.



Respecto al éxito de la nueva generación futbolística asevera que pudo “incorporarle” su “estilo de pensamiento”, al que acompañó “una muy buena generación de jugadores jóvenes, que seguramente le va a dar mucha satisfacción al país de aquí al futuro”.

De momento, el equipo se encuentra en un merecido período de descanso, pero en marzo comenzarán los entrenamientos y microciclos con la idea de culminar su preparación y empaste en Europa, entre 15 y 20 días antes de la Copa del Mundo que se cumplirá entre el 23 de mayo y el 15 de junio en territorio polaco.



Entre los integrantes del once titular con toda seguridad figurará el centro delantero Leonardo Campana, convertido en goleador de la reciente conquista sudamericana con 6 anotaciones en 9 partidos, y a quien define como un jugador “atípico porque tiene un excelente biotipo, pero su mayor rasgo es la cualidad técnica e inteligencia en el momento de la definición”.



Prevé asimismo que el equipo que disputará el Mundial “puede ser parecido” al que compitió por el título continental, pero que inevitablemente habrá bajas que serán dolorosas por el hecho de que la FIFA restringe a 21 los convocados en lugar de los 23 del Sudamericano, y a la necesidad de “llevar a los que mayor y en pleno rendimiento deportivo estén”.



Antes de verse en Polonia, la Sub 20 ecuatoriana tiene previsto participar en varios enfrentamientos amistosos, con la preferencia de grandes rivales, avanzó Célico.

“Tienen que ser las (selecciones) más competitivas, la idea es medirse con lo mejor, independientemente de que el resultado sea bueno o no”, aclaró, y citó

como potencias a batir en estos encuentros a España, Alemania o Inglaterra.



Interpelado acerca de si ha renovado contrato con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) el argentino afirma que todavía no, pero confía en poder hacerlo con la nueva directiva.



Su contrato expiraba con el cambio de dirección al frente de la FEF, ahora presidida por Francisco Egas, y coincidió con el Sudamericano, lo que podría suponer un espaldarazo a sus aspiraciones de seguir al frente de los equipos juveniles.



“Sé que es gente que tiene claro el objetivo de hacer lo mejor, fundamentalmente con las selecciones juveniles”, manifestó.