Jorge Célico: ‘Haber jugado ante Corea me da herramientas para saber cómo va a ser el partido’

El DT Jorge Célico y Jhon Jairo Espinoza se sientan a un costado de la tarima. Con sus celulares en mano, amagan estar tranquilos. Ambos fueron designados por la FIFA para la Conferencia de prensa previa al juego más importante en la historia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



“Estamos con la ilusión intacta de estar en esta instancia de la Copa del Mundo. Es el sentimiento más cercano a lo que estamos viviendo es de alegría y satisfacción de haber llegado hasta aquí”, dijo Célico, quien reitera que la madurez de sus jugadores se ha evidenciado en las últimas semanas del torneo de selecciones juveniles.



De Corea, Célico sabe bastante. Incluso pudo conversar con el DT Jeong Yong después del amistoso que se disputó en Grodzisk a puertas cerradas. Sin pensar de que se volverían a ver las caras en un cotejo de semejante importancia, hablaron de fútbol.

Rueda de prensa del DT Jorge Célico en Polonia junto a Jhon Jairo Espinoza el lunes 10 de junio del 2019 en Polonia.



Ahora, la suerte los vuelve a poner cerca en un frente a frente. Para Célico, ese primer partido le brinda herramientas para saber a qué se enfrenta, aunque siente que en el Mundial, ni Ecuador, ni Corea son las mismas selecciones.



“Particularmente es un detalle más de análisis de haber vivido un partido contra ellos. Es una selección que nos superó en el amistoso. Así que vamos a tener un desafío importante: superar ese primer tropiezo y lograr llegar a una final de la Copa del Mundo. Haber jugado nos da herramientas a ambos equipos”, aseguró el DT.

El DT de la Selección de Ecuador Sub 20 Jorge Célico (izq.) junto a Jhon Jairo Espinoza (der.) durante una rueda de prensa en Polonia el lunes 10 de junio del 2019. Foto: David Paredes desde Polonia / EL COMERCIO

Espinoza afirma que sus compañeros están ansiosos por conseguir otro hito más para el fútbol ecuatoriano. “Es algo histórico, todos están comprometidos en dar lo mejor y hambrientos de clasificar (...) Las ansias se calman cuando ya estamos en la cancha. Tratamos de disfrutarlo en todo el momento”, dijo el capitán.



El mensaje de Célico es claro hacia el grupo. En estas últimas horas no quiere distracciones. La concentración está al máximo en el hotel.



“Les pido a mis jugadores que no piensen en otra cosa que no sea en esta Copa. Mal haría yo hacer lo contrario”, aclara el argentino.



“Me da la sensación de tranquilidad por tener mucha información. No toda se la doy a a los jugadores, pero sí queda grabado en mi disco duro. Es un rival ordenado con un sistema que no estamos acostumbrados. Usan el 5-3-2 que tiene una actitud defensiva clara y cualidades para hacerlo. Es un equipo durísimo y para llegar a esta instancia algo se tiene”, dijo el DT.