Jordi Cruyff, un DT con vocación de gerente

En 1974, el dictador Francisco Franco gobernaba España y una de sus medidas polémicas fue prohibir la inscripción de nombres de niños en lengua catalana. Pese a ello, el rebelde y contestario Johan Cruyff (+), símbolo de la ‘Naranja Mecánica’ y arquitecto de los cimientos del FC Barcelona, logró registrar a su hijo como Jordi (Jorge en español), tal como el patrono de Cataluña.

Hoy, Jordi Cruyff, el hijo de la leyenda, tiene 45 años y aún busca labrarse un nombre en el fútbol, por fuera de los reflectores de su célebre padre. “No me comparen con él. No se compara a un simple mortal como yo, con un inmortal como él”, le dijo al diario Sport de Cataluña, en una entrevista realizada a finales del 2018.



Cruyff será desde la próxima semana el nuevo DT de la Selección ecuatoriana. El pasado 26 de diciembre, en la última reunión de los directivos de la Ecuafútbol, su nombre fue mocionado por Antonio Cordón, el flamante director deportivo del organismo rector del fútbol ecuatoriano.



Está previsto que la siguiente semana, la FEF oficialice la designación del entrenador holandés, cuyo último equipo fue el Chongqing Lifan de China, institución de la que se desvinculó hace dos semanas.



En dicho equipo, el español Cordón y el holandés Cruyff trabajaron en mancuerna: el uno como DT y el otro como Director Deportivo. “He trabajado con él. Yo lo llevé a China. Conozco su trabajo y valoro lo que pueda hacer”, dijo ayer Cordón, en una entrevista a Radio Caravana.

El funcionario de la Ecuafútbol no quiso confirmar a Cruyff

como entrenador, pero reconoció que el entrenador encabeza una terna de candidatos para dirigir la Tricolor.



Sin embargo, este Diario confirmó en la víspera con fuentes de la Ecuafútbol que la decisión está tomada: entre martes y viernes de la próxima semana se hará oficial su nombramiento y el DT arribará al país para enterarse rápidamente de sus nuevas funciones, conocer las instalaciones de la Casa de la Selección, del edificio principal del organismo en Guayaquil y más.



Como buenos aliados, Cordón empieza a abonar el camino para el trabajo del nuevo entrenador. Lo principal es dotarle de jugadores de nivel para competir en las eliminatorias que se iniciarán en marzo.



El nuevo Director Deportivo es partidario de dar una oportunidad a los seis futbolistas sancionados por el ente rector por el escándalo del piso 17, entre ellos Luis Antonio Valencia. “Cualquier jugador que pueda aportar calidad, pasión, ilusión y competitividad, con dignidad, a la camiseta de Ecuador tiene las puertas abiertas”, expresó el exmánager del Villarreal y del AS Mónaco.



En los despachos de la FEF también se sondea la posibilidad de que Felipe Caicedo vuelva a la Tricolor, pese a que renunció hace dos años a vestir la camiseta.