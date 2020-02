¿Jefferson Montero inició las negociaciones para jugar en Liga de Quito?

LEA TAMBIÉN

Al parecer, los días de Jefferson Montero en el fútbol inglés están contados. El contrato del mediocampista tricolor con el Swansea City, actual dueño de sus derechos deportivos, está por expirar. En ese caso, la ‘Turbina’ quedaría libre y podría negociar con cualquier equipo.

Incluso Montero ya tuvo varias reuniones con Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito. El mismo directivo confesó que hay un interés por el riosense que juega en Europa hace seis años.



"Nos debemos sentar con Jefferson Montero a conversar y que entienda que Liga no es el fútbol de Inglaterra y no le podremos pagar lo que se paga allá", dijo Paz en una entrevista con Cobertura Plus 104.1 FM.



Montero lo confirmó. El seleccionado de 30 años aseguró que ha mantenido varias conversaciones con la directiva y que en los próximos días se reunirá con Paz para definir detalles. Su vinculación al club parece ser inminente.



“Liga es un equipo que siempre pelea todo, en los próximos días me sentaré a conversar con Esteban Paz, yo quiero disfrutar y jugar, quiero ganar cosas importantes”, dijo Montero.



En la ‘U’ tendría como compañero a Antonio Valencia. Ambos han jugado en la Premier League y en la Tricolor, por lo que esto pudiera ser clave en su vinculación y en una posible adaptación.



“Antonio Valencia se volvió a adaptar al fútbol ecuatoriano, no es fácil, me pasó a mi cuando regresé a Emelec; tenemos una amistad muy linda, siempre conversamos con él”, dijo ‘Jeff’.



En una extensa charla, la ‘Turbina’ confesó que ya ha superado una serie de lesiones que le impidieron mostrar su mejor versión en Gran Bretaña y en los clubes que defendió, como Emelec. En el cuadro eléctrico no la pasó bien. Apenas jugó 14 partidos en el 2018, entre el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores.



“Nunca tuve problemas con la dirigencia de Emelec, pero hay cosas que pasaron y pasaron muy feo, un día fui en mi coche y me rompieron los frenos”, confesó el ahora futbolista del Birmingham City.