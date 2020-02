Jefferson Montero: ‘En Emelec me rompieron los frenos del auto; tenía que estar con gente que me cuide’

LEA TAMBIÉN

El atacante Jefferson Montero contó que pasó malos momentos, durante su último paso por el Club Sport Emelec. El deportista vistió la camiseta eléctrica entre enero y junio del 2017, fue cedido a préstamo por el Swansea inglés.

“Un día fui a concentrarme, voy en mi coche, y al día siguiente me rompieron los frenos. Imagínate ir al día siguiente y que pase algo, fue algo increíble. Tenía que estar con gente que me cuide, no podía estar tranquilo”, dijo el jugador, para la radio Área Deportiva.



Desconoce quien fue el autor de ese evento, además acotó que durante su estadía en el cuadro eléctrico tuvo dos lesiones, que le impidieron rendir como se esperaba. “Pasé un calvario”, dijo el deportista.



Pese a eso, el exseleccionado nacional dijo que mantiene una buena relación con la directiva encabezada por el presidente Nassib Neme.



“En algún rato contaré lo que pasó en Emelec, porque muchos me cuestionaron por mi rendimiento. No quiero entrar en polémica, pero aclaro que con la dirigencia no tuve problemas; Neme es un caballero y lo respeto mucho”, dijo.