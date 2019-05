¿Jefferson Intriago, el capitán de Liga, tiene firmado dos contratos?

LEA TAMBIÉN

En la ficha del futbolista Jefferson Intriago registrada en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) consta que el último partido del manabita con Liga de Quito fue el pasado 12 de mayo del 2019. En el registro de transferencias solo aparece que fue inscrito en Liga de Quito el 26 de octubre del 2010, pero no consta hasta qué fecha tiene vigencia el acuerdo.

Esteban Paz, directivo de LDU, aseguró que en la FEF está registrado el contrato que vincula al capitán manabita de los albos. “Intriago tiene contrato hasta el 2021”, dijo Paz en entrevistas de este jueves 16 de mayo. Sin embargo, el jugador formado en las canteras del club volvió a insistir que solo tiene contrato con la ‘U’ hasta junio de este año.



Paz advirtió un escenario complejo en la puja con el futbolista, los empresarios y el Tigres de México, equipo con el cual Intriago también habría firmado otro contrato por cuatro años. “Con esto el único que se complica es Intriago. Si tiene doble contrato, la suspensión sería de 2 años. Iremos hasta las últimas instancias a defender nuestro contrato. Hasta no sentarme con los abogados, no quiero hablar de cómo actuaremos en esta situación”, advirtió Paz en Área Deportiva.



La pugna entre el club y el futbolista empezó desde el año pasado. Sin embargo, el 13 de febrero pasado, la ‘U’ anunció que el capitán renovó el acuerdo para dos años más con el equipo.



Incluso eso se anunció en la red social Twitter del equipo albo. El mismo jugador, el 15 de febrero declaró que hubo el acuerdo. “Siempre tuve contacto directo con Esteban (Paz). Llegamos a un buen acuerdo. Al principio no estábamos en el mismo camino. Gracias a Dios se dio”, dijo en el programa de LigaTV, el pasado 15 de febrero.

¡Hay #5 para rato! @Palula_5, uno de nuestros capitanes, firmó su renovación como jugador albo por 2 años más. ¡Por más alegrías juntos!#CastaDeCampeón pic.twitter.com/WBv5qzlumi — LDU Oficial (@LDU_Oficial) February 13, 2019



También se mostró contento por el acuerdo. Lo hizo dos días después del anuncio oficial de LDU sobre la renovación del contrato. “Estoy feliz por la renovación que se venía trabajando desde el año pasado. Lo importante era llegar a un mutuo acuerdo. Genera tranquilidad, uno conoce la institución, ya me he ganado un puesto aquí”, manifestó. Con el cruce de versiones de Intriago y Paz, este jueves 16 de mayo, el escenario todavía no está claro.