Javier Rodríguez se regresó en bus al país tras clasificar a Ecuador al Mundial Sub 17 de Brasil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Javier Rodríguez cumplió su promesa. Antes de viajar a Lima afirmó que si Ecuador se clasificaba al Mundial Sub 17 (de Brasil) regresaría en bus al país.

Por eso, el estratega guayaquileño fue el único que no estuvo con el resto de la delegación. Esta no es la primera vez que realiza este tipo de promesas.



Personal de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) asegura que en el Mundial de Mexico del 2011 salía del estadio y regresaba al hotel de concentración a pie o en transporte público.



Lo mismo hizo cuando era DT de la Sub 20. Si sus pupilos ganaban, regresaba a la Casa de la Selección a pie. “Sus promesas siempre se han cumplido. Hoy debía tomar el bus en Lima para volver a Guayaquil. Allá habrá una rueda de prensa con las impresiones del entrenador”, dijo uno de los integrantes de la FEF.

¡Selección de Ecuador Sub 17 Mundialista! La Selección de Ecuador Sub 17 se clasificó la noche de este 14 de abril del 2019. Foto: Organización del torneo La Selección de Ecuador Sub 17 se clasificó la noche de este 14 de abril del 2019. Foto: Organización del torneo La Selección de Ecuador Sub 17 se clasificó la noche de este 14 de abril del 2019. Foto: Organización del torneo La Selección de Ecuador Sub 17 se clasificó la noche de este 14 de abril del 2019. Foto: Organización del torneo La Selección de Ecuador Sub 17 se clasificó la noche de este 14 de abril del 2019. Foto: Organización del torneo La Selección de Ecuador Sub 17 se clasificó la noche de este 14 de abril del 2019. Foto: Organización del torneo Los jugadores de la Selección de Ecuador Sub 17 al final del partido contra Argentina en la pista atlética del estadio San Marcos de Lima. Foto: Organización del torneo. Los jugadores de la Selección de Ecuador Sub 17 al final del partido contra Argentina en la pista atlética del estadio San Marcos de Lima. Foto: Organización del torneo. El cuerpo técnico de la Selección de Ecuador Sub 17 al final del partido contra Argentina en la pista atlética del estadio San Marcos de Lima. Foto: Organización del torneo. Los guardametas y el preparador de arqueros de la Selección de Ecuador Sub 17 al final del partido contra Argentina en la pista atlética del estadio San Marcos de Lima. Foto: Organización del torneo. El futbolista ecuatoriano Johan Mina se consagró como el goleador del Sudamericano Sub 17 desarrollado en Lima, Perú. Foto: Organización del torneo. ver en pantalla completa



Serán 22 horas de viaje durante los 1 462 kilómetros qué hay desde la capital peruana hasta el Puerto Principal.