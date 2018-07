James Rodríguez defraudó al fisco español y debe pagar 11,65 millones de euros

LEA TAMBIÉN

El centrocampista colombiano del Bayern de Múnich James Rodríguez debe pagar 11,65 millones de euros (unos USD 13,64 millones), por haber defraudado al fisco en España cuando jugaba en el Real Madrid, publicó este jueves 26 de julio del 2018 el diario El Mundo.

La cifra que tendría que cancelar James, cedido al Báyern por el Real Madrid el año pasado, correspondería a 6,35 millones de euros defraudados (USD 7,4 millones), principalmente por la tributación de sus derechos de imagen, más una sanción e intereses, para un total de 11,65 millones de euros, según el periódico.



Traspasado al Real Madrid proveniente del Mónaco por 80 millones de euros a mediados de 2014, ese año James Rodríguez tributó en España como no residente.



Pero la Agencia Tributaria, siempre según El Mundo, consideró que tenía que haberlo hecho como residente, por lo que le corresponde cancelar la diferencia (los 6,35 millones de euros), tanto por su sueldo como por la venta de explotación de sus derechos de imagen.



La Agencia Tributaria declinó confirmar la información, alegando que no otorga datos sobre contribuyentes particulares.



El máximo goleador del Mundial Brasil-2014 se uniría así a la larga lista de futbolistas que han tenido problemas con el fisco español.



Unos han llegado a acuerdos, como Cristiano Ronaldo, recién traspasado a la Juventus desde el Real Madrid, que aceptó pagar 18,8 millones de euros y una pena de dos años de cárcel que no tendrá que cumplir, buscando cerrar una investigación por fraude fiscal.



El astro argentino Leo Messi del FC Barcelona, en cambio, fue a juicio y se le condenó a una multa de 2,1 millones de euros por fraude fiscal y a una pena de 21 meses de cárcel, conmutada por una multa.