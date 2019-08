Isidro Romero no será candidato a la presidencia de Barcelona SC

🔴 EN VIVO 🔴

"Por ahora, he decidido no lanzarme para candidato a presidente de #BSC... Yo lo que quiero es que caiga en manos correctas y vuelva a ser el equipo grande"



Ing. Isidro Romero - Ex presidente #BSC



📻 Sucre 700 AM

🌐 https://t.co/csHtf9YqSq #LaFrecuenciaDeportiva pic.twitter.com/FlwzlKb8gY