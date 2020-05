Independiente del Valle tiene listo el protocolo sanitario para retomar los entrenamientos

LEA TAMBIÉN

En Independiente del Valle tienen listo el protocolo sanitario que implementarán los jugadores en el reinicio de los entrenamientos, que incluyen tanto al plantel de primera, al equipo femenino y a las divisiones formativas.

De acuerdo con la doctora del plantel, Wendy Montiel, las medidas sanitarias comenzaron a trabajarse desde el inicio de la cuarentena por la pandemia global del covid-19.



“El protocolo de Independiente lo hemos iniciado desde que empezó la cuarentena y se basa en un modelo similar al del europeo (…) Nos estamos organizando en el tema sanitario y reestructurar varias cosas en el complejo”, comentó la galena en entrevista con Radio Cobertura (104.1 FM).



Montiel también dijo que el club prefiere ser cauto con proponer fechas para retomar los entrenamientos, pues están a la espera de las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE): “Hasta que la situación sanitaria en las provincias no esté estable no creo que nos den una fecha exacta”.



Reveló que algunos de los integrantes del plantel perdieron a familiares durante la emergencia sanitaria. “Tuvimos algunos jugadores que perdieron familiares directos por el tema del coronavirus en las distintas provincias. No puedo decir el nombre por una cuestión de ética”.



Wendy Montiel también añadió que existe inquietud en el caso de que algunos clubes no puedan acogerse al protocolo por el tema económico, pues su aplicación tiene altos costos. Además, espera que las autoridades establezcan una fecha para que los equipos puedan tomar la prueba de covid-19 a todos los jugadores.