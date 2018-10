Indep. del Valle iguala 1-1 con la U. Católica en el estadio Rumiñahui

LEA TAMBIÉN

Wilmer Godoy (5’) abrió el marcador para la Universidad Católica, mientras que Efrén Mera (7’) anotó para Independiente del Valle. El marcador es 1-1 en el estadio de la Liga Cantonal de Rumiñahui, en la continuación de la fecha 13 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.

Un entretenido y dinámico cotejo con jugadas de ida y vuelta desde el primer minuto de juego se vive en Sangolquí.



El primero en incursionar en el área rival fue el conjunto local al minuto 3 con Ángelo Preciado por derecha y habilitó a Alejandro Cabeza que no pudo definir. Pero cuando transcurría el minuto 5, Universidad Católica respondió con un córner elevado desde la izquierda por Facundo Martínez. Wilmer Godoy dentro del área , desvió la trayectoria del esférico con su cabeza y anotó así el primer gol del partido.



Pero Independiente del Valle no dejó festejar a los jugadores del ‘Trencito Azul’, porque al 7’ ensayó un rápido contragolpe. Alejandro Cabeza peinó el balón tras una habilitación desde la derecha y Efrén Mera con un remate ‘de volea’ anotó un vistoso gol, el del empate transitorio para Independiente del Valle.



El conjunto local insistió en el ataque en tres ocasiones en los minutos 9 y 14 con remates de Jhegson Méndez y Stiven Plaza. En esa última acción, el zaguero Guillermo de los Santos tuvo que extremarse para desviar el balón al córner.



Universidad Católica pudo salir del asedio impuesto por el conjunto local y cuando transcurría el minuto 22, Jordy Caicedo se escapó por la banda zurda del campo de juego, ingresó al área y cuando remató lo hizo muy abierto, de manera tal que el esférico se perdió por el vertical más lejano del golero Ramírez y se perdió el segundo gol. Fiel a su estilo, el Independiente respondió con una jugada de balón detenido al 26. Efrén Mera remató al arco, el golero Ángel Mosquera tuvo que extremarse cuan largo es para desviar el esférico.



La ‘Chatolei’ no desmayó en el ataque y tras un rápido contragolpe por la izquierda, Jhon Jairo Cifuente desde la frontal del área giró sobre sí mismo y remató al arco, el balón pasó muy cerca del vertical zurdo del golero Mosquera.

Independiente del Valle pudo ponerse en ventaja con una acción individual de Stiven Plaza quien desde tres cuartos de cancha se proyectó al ataque y remató al arco, pero el zaguero Guillermo de los Santos desvió el esférico desde la línea de meta, evitando el gol del conjunto local.​

El partido es dirigido por el árbitro Vinicio Espinel; asistido por Juan Carlos Macías y Dennys Guerrero. El cuarto árbitro es Carlos Aroca y el comisario es Elton García.



Alineación del Independiente del Valle:

Alineación de la Universidad Católica:

