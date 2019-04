Independiente del Valle, el puntero que no recibe goles en siete cotejos

LEA TAMBIÉN

En el camerino de Independiente del Valle, luego de la caída ante Deportivo Cuenca, del pasado 10 de febrero, los jugadores estaban molestos e incómodos. El cuadro morlaco venció a los rayados por 3-2, en un partido en que Independiente estuvo dos veces adelante en el marcador. Los cuencanos hicieron gala de una efectividad temible: generaron cinco remates al arco y lograron tres tantos, gracias a Raúl Becerra (38’ y 64’) y Pedro Larrea (58’).

Luis Fernando León, defensa del cuadro rayado, confesó a este Diario que esa derrota caló hondo. La semana siguiente, en los entrenamientos del equipo en Chillo-Jijón, hubo muchas charlas respecto de los errores y desconcentraciones que motivaron los goles de los azuayos. El cuerpo técnico del equipo mostró videos y se hicieron correcciones.



El análisis del cuerpo técnico, liderado por los hermanos gemelos españoles Ismael y Juan Rescalvo, se centró en el inicio de las jugadas de ataque de su rival. Había que mejorar la presión, el equipo tenía que ser más solidario en el momento de agruparse, sin olvidar el estilo ofensivo que se había trabajado durante la pretemporada.



Los correctivos rindieron sus frutos. León dice que fueron jornadas extensas de trabajo, de correcciones, de tener claros los relevos, la presión hacia adelante y hacia atrás. Los resultados están a la vista: aquellos tres goles que les marcó Deportivo Cuenca son los únicos que le han convertido a Independiente en las ocho jornadas del torneo. Nunca antes, en la historia de los torneos locales, un equipo había encajado goles solo en el primer partido y había mantenido el arco invicto en los siete restantes.



El elenco ganó seis partidos y empató uno. De sus seis victorias, tres fueron lejos de su casa. El único empate fue ante el América, por la fecha 5.



La gran campaña trajo como consecuencia que Independiente llegara a la punta. El equipo venció el domingo 1-0 a Fuerza Amarilla y se aprovechó de la caída de Macará ante Emelec. Los rayados tienen 19 puntos, dos más que los ambateños. Independiente es, además, el segundo equipo menos batido con tres tantos. Su escolta Macará, con dos goles en contra, lidera ese rubro.