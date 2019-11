Independiente del Valle se sostiene en Fernando León, Cristian Pellerano y Efrén Mera los tres pilares del equipo

LEA TAMBIÉN

El exigente entrenamiento matutino hizo mella en John Jairo Sánchez. El veloz volante manabita salió del entrenamiento, se duchó, se cambió y ‘moría’ de hambre. Llegó al comedor de Independiente, con paso acelerado, pero recordó que no había recibido el OK de Cristian Pellerano. En eso, apareció su compañero, el defensa Anthony Landázuri con la buena nueva: “Dice Pellerano que comamos nomás”.

‘Pelle’ tiene 37 años. Sánchez, 20 y Landázuri, 22. Cuando los dos jóvenes nacieron, el volante argentino ya daba sus primeros pasos en el fútbol, concretamente en el Atlanta de su país. La brecha generacional no es un impedimento para que el experimentado futbolista genere empatía e influencia en sus compañeros menores, que incluso esperan su visto bueno para servirse los alimentos.



La idea de Pellerano era mantener al grupo unido, sólido antes de la final de la Copa Sudamericana, del próximo sábado 9 de noviembre del 2019 ante Colón de Argentina en Asunción. La hora de la comida era una buen oportunidad para confraternizar y generar un ambiente ideal, antes del decisivo encuentro.

Pero el argentino no es el único líder del equipo. El entrenador español Miguel Ángel Ramírez, dos años menor que su mediocampista, señala además a Efrén Mera (34) y a Fernando León (26) como los otros dos pilares sobre los que se sostiene el finalista de América. “Son gente de experiencia, son técnicos en la cancha. Ellos me ayudan a trasladar el mensaje, a orientar a los jugadores más jóvenes a lograr las metas”.



Independiente viajó en la mañana del míercoles 6 de noviembre del 2019 hasta Asunción para encarar la última etapa de preparación de la final. Antes de desplazarse, los tres comandantes de la oncena rayada tuvieron que cumplir con la misión de alivianar los nervios de la plantilla, ansiosa por saltar a la cancha. “Fueron días complicados para todos. Teníamos la definición del campeonato, pero era imposible no pensar en la Copa. Básicamente, nos dedicamos a cuidar los pequeños detalles. Las pequeñas cosas son claves para ganar los partidos y las copas”, sostuvo convencido Mera, que tiene un apodo poco conveniente para su edad: ‘Cachorro’.



Cuidar los detalles. Mera, un especialista en remates de tiros libres y penales, contó antes del viaje, que dedicó horas de entrenamiento para perfeccionar la técnica de penales y tiros libres. En los entrenamientos siempre le acompañaron León y otros cobradores como Alan Franco y Pellerano.



Si bien practicaron penales, ‘Cachorro’ sabe que no es lo mismo patear en una cancha sin testigos, que hacerlo ante 45 000 personas, con las piernas desgastadas y temblorosas en la definición de un juego. “Si vamos a los penales, tendrán que patearlos los que estén más fuertes, los que estén convencidos de lograrlo. Eso se decidirá en ese momento”.

De los tres líderes, León es el más joven y quien porta la banda de capitán. Llegó al club cuando tenía 16 años y el equipo aún se llamaba Independiente José Terán. Los ojeadores del club lo vieron en una final de un torneo en Los Ríos y decidieron llevárselo a Sangolquí.



Es el único ‘sobreviviente’ del finalista de la Copa Libertadores del 2016, en donde tenía un rol menos protagónico. “Siempre digo que aquella final fuimos a jugarla. Ahora, en Asunción, vamos a ganarla. La forma en que la afrontamos es distinta”, dijo León.



El capitán confirmó que los diálogos entre el grupo fueron permanentes. En la defensa, su zona de influencia, León alertó a Landázuri y a Luis Segovia sobre la importancia de cuidar los movimientos de Luis ‘Pulga’ Rodríguez, la figura de Colón, un delantero tan rechoncho como talentoso. “Queremos bordar la estrella de campeón en el escudo de Independiente”, sentenció León.