Cristian Pellerano pone a ganar 1-0 a Independiente ante Guayaquil City FC

Cristian Pellerano (39’) abrió el marcador en el estadio de la Liga Cantonal de Rumiñahui para la victoria parcial 1-0 del Independiente del Valle ante Guayaquil City FC en el cotejo postergado de la fecha 14 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.

El conjunto rayado inició el cotejo con mucho vértigo y velocidad intentando abrir el marcador. En los 5 primeros minutos llegó en tres ocasiones. Stiven Plaza y Cristian Pellerano contaron con opciones de gol pero no pudieron definir.



Pero el conjunto visitante respondió al 10’ con una jugada iniciada por Anderson Naula y Michael Hoyos. El remate de media vuelta de Naula obligó al golero Ramírez a desviar el esférico al córner.



Independiente del Valle insistió en el ataque en tres ocasiones. Primero, Alan Franco al 15’ remató con potencia al arco y el golero Daniel Viteri tuvo que extremarse para, en dos tiempos, desviar el balón al córner. Después, Cristian Pellerano al 21’ ensayó un potente remate de pierna derecha y el balón pasó muy cerca del horizontal del arco de Daniel Viteri. Para el 23’ Jhegson Méndez recuperó el balón tras una mala salida del Guayaquil City y decidió rematar de media distancia pero desviado.



En la siguiente jugada, Michael Hoyos (24’) aprovechó un rebote de Richard Schunke. Hoyos avanzó hasta el área rival y remató al arco, pero Méndez se anticipó a la jugada y desvió el esférico al córner.



La opción más clara de gol llegó al 28’ para Independiente del Valle con Gonzalo Plata quien, en una jugada individual eludió marcas, se internó en el área rival pero no pudo definir en el ‘mano a mano’ con el golero Viteri. Una vez más, Independiente llegó al área rival con Jhegson Méndez. El menudo volante del conjunto de Sangolquí, intentó eludir al golero Viteri pero sin fortuna.



Sin embargo, cuando transcurría el minuto 39 y a la salida de un córner desde la derecha, Cristian Pellerano remató al arco. No despejó la defensa del Guayaquil City, Daniel Viteri se extremó pero no pudo contener el esférico que se alojó en el fondo del arco, para el primer gol del Independiente del Valle.#

El partido es dirigido por el árbitro Guillermo Guerrero, asistido por David Vacacela y por Guilber Gracia. El cuarto árbitro es Christian Guillén y el comisario es Estéfano Palacios.



Alineación de Independiente del Valle: Moisés Ramírez en el arco; Angelo Preciado, Fernando León, Richard Schunke y Luis Ayala en la defensa; Jhegson Méndez, Cristian Pellerano, Alan Franco y Gonzalo Plata en el medio campo; Alejandro Cabeza y Stiven Plaza en la delantera. DT: Ismael Rescalvo.

Alineación del Guayaquil City FC: Daniel Viteri en el arco;

William Vargas, José Hurtado, José Luis Quiñónez y Segundo Portocarrero en la defensa; Kevin Sambonino, Édison Caicedo, Pablo Mancilla y Michael Hoyos en el medio campo; Jonathan Perlaza y Ánderson Naula en la delantera. DT: Pool Gavilánez.