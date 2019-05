Indep. del Valle defiende el liderato del campeonato nacional LigaPro en el sur

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El español Ángel Ramírez se sienta este sábado 11 de mayo del 2019, en la banca técnica del Independiente del Valle por primera vez.

Desde el banquillo dirige ante el Aucas, en partido de la fecha 13, que se juega en el estadio Gonzalo Pozo, ‘La Caldera del Sur’. El encuentro empieza a las 17:15.

El entrenador, de 34 años y reemplazante de su compatiota Ismael Rescalvo, tiene la misión de mantener al equipo en el liderato de la tabla de posiciones. El club aún no ha ganado un título de la Serie A, pero se ha destacado por su formación de talentos que juegan en el exterior.



Los negriazules se han mantenido en la punta de la LigaPro, pese a la abrupta salida de Rescalvo hace dos semanas, quien se marchó a Emelec. Tras su despido, asumió interinamente el ecuatoriano Yuri Solano.



A Ramírez dice no costarle asumir el puesto de estratega principal. Hace un año llegó para ser el director de entrenadores e implementar un estilo en todas las divisiones juveniles de IDV.



“Se han hecho muy bien las cosas en las formativas. Eso nos ha dado la ventaja de conocer bien al club. No estamos lejos del primer nivel mundial. Creando buenos hábitos lograremos grandes cosas”, indicó el estratega en el Centro de Alto Rendimiento del Independiente, en Sangolquí.

Con Solano, el estratega ya trabajó en la preparación del encuentro ante los albos, que terminó en un empate 1-1, en el estadio Rodrigo Paz, en la anterior jornada.



Ramírez dice conocer bien a los jugadores. Por eso, es optimista sobre su futuro.



“Tenemos conformado un grupo de jugadores muy comprometido, muy claro en sus objetivos. Así, la transición desde ese punto de vista ha sido sencilla”.

Su plantel lidera con 27 puntos y hoy se mide a un Aucas, con problemas en la zona defensiva. Los orientales marchan en la mitad de la tabla, con 17 unidades. Son el plantel con la cuarta peor defensa del torneo (20 tantos recibidos).



“No estamos mal a nivel de goles marcador. Pero somos uno de los peores equipos en la defensa”, advirtió el estratega argentino Gabriel Schürrer, quien reemplazó a Eduardo Favaro. Por ello, anticipó que su misión es encontrar un ‘equilibrio’ en el juego de su club.

Al cuadro oriental le han marcado siete goles a través de jugadas de pelota detenida, algo que inquieta demasiado al entrenador. “Para clasificarnos a los ‘playoffs’ todo es importante. Debemos mejorar en esos aspectos”.



Para el cotejo de hoy, el entrenador no contará con Alexander Alvarado, Gustavo Vallecilla, Richard Mina, John Jairo Espinoza. Los cuatro viajaron con la Selección Sub 20 a Polonia, donde disputarán el Mundial de la categoría.



Otros ausentes serán el lateral Ángel Gracia y el mediocampista Ronald de Jesús, por suspensión.



Ante este panorama, Schürrer reiteró su preocupación. “No podemos pensar en más allá. Por ahora, nuestra cabeza está en el Independiente”, concluyó el técnico.



Las entradas se venden en el estadio Gonzalo Pozo. La general cuesta USD 7; tribuna, USD 14; y palco, USD 20.