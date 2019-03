Indep. del Valle empató 0-0 ante el América y dejó escapar el primer lugar

LEA TAMBIÉN

Independiente del Valle no pudo anotar goles ante el América de Quito y empató 0-0 este domingo 10 de marzo en el estadio Rumiñahui, en Sangolquí, por la quinta fecha del torneo.

El equipo de los rayados sumó un punto, llegó a 10 unidades y dejó escapar la posibilidad de ser el puntero en el campeonato nacional LigaPro. El América, por su parte, alargó a cinco partidos sin anotar goles en la Serie A, pero sumó su primer punto.



Fue un partido con pocas emociones. En el primer tiempo, el cotejo fue parejo. América salió a cuidar su arco y no dejar espacios en el medio campo. A Independiente le costó generar oportunidades sobre el arco de Darwin Cuero. El regreso de Ángelo Preciado dio otra alternativa al DT español Ismael Rescalvo. El entrenador no estuvo en la zona técnica por suspensión.



En una de las jugadas, el defensa central Richar Schunke, de los rayados, sintió un golpe antes de irse al descanso. Uno de los méritos del América fue mantener el orden defensivo, pero le faltó agresividad en el ataque.



En el segundo tiempo, los locales hicieron dos movimientos. Entró Anthony Landázuri y también se dio el debut de Roberto Garcés. Se fueron de la cancha El ‘Gato’ entró a manejar la pelota en el medio campo. A los cinco minutos de empezado la etapa complementaria, Rescalvo tuvo que hacer otra variante. Schunke no pudo seguir por su molestia e ingresó el zaguero Luis Segovia.

El América fue más peligroso en los contragolpes. El ingreso de Iván Trelles dio más movilidad ofensiva a los cebollitas. Un remate de Trelles fue salvado por el golero Hamilton Piedra, a los 74 minutos. Luego, en otro ataque, el balón pasó cerca del arco de Independiente.



En la próxima fecha, Independiente visitará a Mushuc Runa y el América será local ante Macará, en el estadio Olímpico Atahualpa.



El partido fue dirigido por el árbitro Mario Romero y estuvo asistido por Juan Enrique Cruz y Andrés Tola. El cuarto árbitro fue Henri Ariazaga.

Alineación del Independiente del Valle:

​

1⃣1⃣ 📝Alineación #IDV ⚽🏃🆚 América #LigaProBancoPichincha



Suplentes



Pinos

Segovia

Landazuri

Mera

Garcés

W Corozo

Maidana pic.twitter.com/4gmD8n86Ni — Independiente Valle (@IDV_EC) March 10, 2019



Alineación del América de Quito: