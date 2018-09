Iker Casillas: ‘Buffon, Petr Cech y yo, somos los últimos roqueros’

LEA TAMBIÉN

El jugador del Oporto Iker Casillas repasa en una entrevista publicada este sábado 8 de septiembre de 2018 por el semanario Expresso su pasado, presente y futuro futbolístico y a sus 37 años asegura que, junto al italiano ‘Gigi’ Buffon y el checo Petr Cech son “los últimos roqueros, los más viejos que todavía juegan, por lo menos en el panorama europeo”.



Sobre su futuro -tiene contrato hasta finales de temporada con el Porto-, Casillas, a sus 37 años, prefiere no marcar una fecha de retirada y asegura que tiene que “disfrutar del tiempo en que todavía va a estar”, aunque reconoce

que “ahora, con 37”, está “más próximo” de retirarse “que de continuar jugando”.



El cuidado en la alimentación y el descanso son algunas de las claves, según el cancerbero, que le permiten seguir de titular en la portería del Oporto, gracias, entre otras cosas, a las exigencias del actual entrenador de los dragones, Sérgio Conceio.



Conceio “quiere lo mejor de sus jugadores, quiere que demos el 100 % o, mejor, el 120 %”, aseguró el guardameta español, que recordó que estuvo en

el Real Madrid desde los 9 a los 34 años.



Su primer entrenador en el Oporto fue Julen Lopetegui, exseleccionador de España y hoy entrenador del Real Madrid, al que agradeció, según la entrevista, que acudiera hasta la ciudad del norte Portugal cuando relevó a Vicente Del Bosque en la selección española para decirle que su portero titular sería David de Gea y daría paso a otros jóvenes.



También se refirió a la polémica que tuvo con José Mourinho en el Real Madrid, un asunto del que “después de cinco o seis años, no debes hablar más de eso, porque ya es absurdo”.



Casillas concluye que “seguramente hará el curso de entrenador”, una vez que deje el fútbol en activo, aunque, con certeza, no sabe si seguirá ligado al balompié desde los banquillos o de otra manera.