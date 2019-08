IESS rematará el complejo del Olmedo por deudas de administraciones anteriores

LEA TAMBIÉN

La Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Chimborazo rematará el complejo deportivo El Batán, de propiedad del Centro Deportivo Olmedo, el lunes 26 de agosto del 2019. El complejo está evaluado en USD 1,6 millones y se ubica en el nororiente de Riobamba.

La infraestructura comprende de un edificio de dos pisos, una sala, oficinas, dos canchas de entrenamiento, parqueadero, un lugar para esparcimiento frente al río Chibunga y otras áreas. El documento, que notifica el aviso del remate, se encuentra pegado en la cartelera de coactivas del edificio del IESS de Riobamba y se publicó en los medios impresos de la localidad, la semana pasada. Y en estos días comenzó a circular en redes sociales la notificación del remate del bien inmueble.



Pepe Tenesaca, director Provincial del IEES de Chimborazo, indicó que la institución deportiva recibió todas las facilidades para que cancelen la deuda pero hay un saldo de USD 96 000 que aún falta por cancelar. “Hemos conversando con la directiva del Olmedo y dejamos constancia que la deuda con el IEES está en un proceso de coactivas”, aseguró Tenesaca.

Imagen del Complejo Deportivo del Olmedo, ubicado en el sector El Batán de Riobamba, tomada de la cuenta de Twitter @dvalenciavela



El complejo El Batán fue embargado el 23 de junio del 2011. El entonces director provincial encargado del IESS, Carlos Mora, realizó la acción coactiva para exigir el pago de las obligaciones patronales a los jugadores y personal administrativo, entre 1994 y el 2001. La deuda en aquel año ascendió a USD 150 000.



Incluso en el 2009 se dio un embargo de las cuentas y las canchas del club para lo cual los dirigentes solicitaron un amparo de protección. La sentencia no fue favorable al equipo riobambeño. “En el 2017 estuvo previsto el remate del complejo; pero el Olmedo se amparó en varias leyes y no se pudo ejecutar. La actual dirigencia busca llegar a un acuerdo para cancelar la deuda”, aseguró Tenesaca.

La dirigencia del Olmedo indicó que la deuda es por una acreencia con la desaparecida Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Rural. El entonces gerente de la entidad financiera y ex presidente del club, Luis Aimacaña, realizó una purga de mora por deudas vencidas con el IESS hasta el 2012 por USD 201 328, 97.



El ex dirigente se comprometió a pagar en 84 cuotas de USD 3 000 mensuales pero nunca canceló. Un año después se realizó otra purga de mora por un valor de USD 60 000 a cancelarse en 84 cuotas de USD 1 000 pero tampoco se cumplió.



“El proceso de coactiva es por las purgas de mora que no se pagaron. Nosotros cancelamos parcialmente la deuda mayor del 2012 y la otra está pendiente. Los ex dirigentes actuaron de mala fe”, aseguró el abogado del Club, Andrés Palacios.



Mientras los dirigentes y abogados encabezados por la presidenta, Mayra Arguello, indicaron que hay la buena voluntad para cancelar y el compromiso de la dirigencia de resolver estos problemas.