Emelec ganó 2-1 a Huracán y se ilusiona con los octavos de final de Libertadores

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Club Sport Emelec consiguió este martes 23 de abril del 2019, una importante victoria 2-1 en condición de visitante ante Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, en la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

Los goles anotados por Jordan Jaime (34’) y Brayan Angulo (72’) permiten al conjunto eléctrico sumar 6 unidades en el Grupo B -comandado por el brasileño Cruzeiro que venció al Deportivo Lara a primera hora- colocarse en el segundo lugar e ilusionarse con la clasificación a los octavos de final del torneo continental. Lucas Gamba (90+5) descontó para el conjunto argentino.



Emelec que había conseguido tres empates y una derrota en este difícil Grupo B, deberá visitar precisamente al líder Cruzeiro, el miércoles 8 de mayo de 2019 desde las 17:15 (hora de Ecuador) y, a su vez, deberá esperar el resultado del partido entre Huracán y Deportivo Lara en la última fecha del grupo. El conjunto argentino dirigido por el DT Antonio Mohamed se eliminó de la Libertadores que sumó tan solo un punto.



Lucas Merolla (izq.) defensor argentino del Huracán, pelea el balón con Brayan Angulo (der.) del Club Sport Emelec de Ecuador, durante el partido del Grupo B de la Copa Libertadores, jugado en el estadio Tomas Duco en Buenos Aires, Argentina, el 23 de abril de 2019. AFP

El cotejo se inició con total dominio de campo y balón de Huracán que se aproximó con peligro al área rival en los minutos 10, 20 y 26. Andrés Roa remató de media distancia y el esférico salió desviado sobre el horizontal del arco del golero Esteban Dreer. Después, Andrés Chávez ensayó un remate por bajo que atajó Dreer y luego, Lucas Gamba pudo rematar de cabeza completamente solo dentro del área. El golero Esteban Dreer se convirtió en la figura del Emelec al desviar el balón.



La jugada más clara de gol para la escuadra argentina estuvo a cargo del zaguero central Lucas Merolla quien, después de recibir un centro desde la derecha, remató al arco pero el arquero Dreer estuvo impecable para desviar nuevamente el balón.



El conjunto eléctrico pudo salir del asedio de Huracán y al 31’ en una jugada de Bryan Cabezas por el costado izquierdo, remató cruzado. El guardameta Fernando Pellegrino estuvo atento para atajar el balón. Y cuatro minutos más tarde, en la segunda llegada en ataque del Emelec, Joel López Pissano cobró un córner y Jordan Jaime se elevó dentro del área para rematar de cabeza y anotar así el primer gol del cotejo.

Jordan Jaime (izq.) defensa del Club Sport Emelec, remata de cabeza el balón para anotar un gol durante el partido del Grupo B de la Copa Libertadores contra el argentino Huracán, jugado en el estadio Tomas Duco en Buenos Aires, Argentina, el 23 de abril de 2019. AFP



Huracán respondió al 44’ con un remate de cabeza de Saúl Salcedo que recibió un centro desde la derecha y obligó al golero Dreer a extremarse y desviar el esférico con mano cambiada.



Para el segundo tiempo, el conjunto eléctrico saltó al campo de juego buscando incrementar el marcador. Brayan Angulo estuvo cerca de conseguir ese objetivo cuando, al 46’ recibió un pase filtrado de Fernando Guerrero. El ‘Cuco’ desbordó por derecha, pero no pudo definir ante la salida del golero Pellegrino.



Huracán buscó igualar el marcador pero no pudo conseguirlo. Para el 63’ Andrés Chávez a la salida de un córner, no pudo definir ante la salida del golero Esteban Dreer.



Sin embargo, el conjunto eléctrico respondió al 73’ con Fernando Guerrero tras una recuperación del balón en el medio campo. El ‘Chiki’ habilitó a Hólger Matamoros que desde la derecha habilitó con calidad a Brayan Angulo que definió por bajo y anotó el segundo gol para el conjunto ecuatoriano.



Huracán pudo descontar en el marcador cuando transcurría el minuto 85 cuando Lucas Barrios remató al arco y obligó al golero Dreer -el héroe del conjunto ecuatoriano- a extremarse y conceder un rebote. Lucas Gamba recogió el rebote, pero la zaga del conjunto ecuatoriano desvió el balón.



En los minutos de descuento (90+5’) Lucas Gamba a la salida de un córner por derecha, pudo recoger un rebote dentro del área y anotar el gol del descuento para Huracán.

El partido fue dirigido por el árbitro de nacionalidad paraguaya Arnaldo Samaniego y estuvo asistido por sus compatriotas Milciades Saldívar y Roberto Cañete. El cuarto árbitro fue el también paraguayo Ulises Mereles.

Alineación de Huracán:



Alineación del Club Sport Emelec: