Honduras sustrae un empate 1-1 a Paraguay y Berizzo sigue sin ganar

Las selecciones de Paraguay y Honduras, que se preparan para disputar en forma simultánea la Copa América y la Copa Oro, empataron 1-1 este miércoles 5 de junio del 2019 en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este.

El gol de Paraguay llegó de penalti a los 15 minutos a través de Óscar Tacuara Cardozo, pese al esfuerzo del portero Luis López.



Pero en la segunda parte el ataque de Paraguay se desinfló y en el minuto 75 Honduras encontró la paridad con un golazo de cabeza de Maynor Figueroa.

El empate extiende el manto de preocupación sobre la gestión del seleccionador Eduardo Berizzo, que no ha podido ganar con la Albirroja desde que asumió el cargo.



Pese a que Honduras dio dos sustos importantes a Paraguay en los primeros minutos, los locales mantuvieron el control del balón, pero no pudieron traducirlo en más goles.



Una de las más peligrosas la protagonizó tras una larga carrera Cecilio Domínguez en el 38 con un disparo desde el centro que se estrelló en las manos de Luis López.

En la segunda parte, Paraguay se desinfló en su ataque y en el minuto 75 Honduras encontró la paridad con un golazo de cabeza de Maynor Figueroa que selló el empate final.



Con este empate, el entrenador argentino Berizzo se queda con las manos vacías ya que sus pupilos no han podido ganar en los tres partidos que dirigió.

Paraguay debutará en la Copa América el 16 de junio ante Catar, una de las selecciones invitadas.



Honduras tampoco se lleva la victoria en su proceso de preparación para la Copa Oro, debutará contra Jamaica el día 17.

Ficha técnica:

Goles: 1-0 (15’, Óscar Cardozo, de penalti); 1-1 (75’, Maynor Figueroa).



Árbitro: El chileno Eduardo Gamboa amonestó a Rodrigo Rojas, Emilio Izaguirre y Maynor Figueroa.



Incidencias: partido amistoso entre las selecciones de Paraguay y Honduras jugado en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este.



