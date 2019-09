1200 aficionados del Huesca reciben al japonés Okazaki, el nuevo refuerzo

LEA TAMBIÉN

El jugador japonés Shinji Okazaki, que este jueves ha sido presentado como nuevo jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, ha sido recibido por cerca de 1.200 seguidores del conjunto español que le han dado la bienvenida.

El acto de presentación ha tenido lugar este miércoles en el estadio de El Alcoraz de la capital oscense, aunque el delantero nipón ya jugó unos minutos en la segunda parte el pasado domingo ante el Sporting de Gijón debutando con su nuevo equipo.



Okazaki ha mostrado su satisfacción por haber recalado en el fútbol español, país del que ha dicho que le gusta su comida y el tiempo, así como el hecho de vivir en una ciudad pequeña como Huesca.



El punta japonés ha explicado que espera poder conseguir la expectativas que tiene el equipo al tiempo que ha destacado que ahora no piensa ni en mundiales ni en Juegos Olímpicos sino que desea centrarse en el equipo.



La condición de uno de uno de los jugadores más mediáticos de la historia de la Sociedad Deportiva Huesca no asusta a Okazaki: "no he tenido nunca ese papel. No he sido mediático en Inglaterra ni en Alemania y ahora sólo quiero marcar muchos goles y conseguir ascender".



El fichaje de Okazaki por el Huesca se produjo una semana antes del cierre de mercado tras su fallida contratación con el Málaga por el límite salarial.

"Fue una pena no jugar allí pero ahora estoy en un equipo fantástico y hay que luchar por el ascenso. Estoy muy centrado en esta ciudad y me gustaron los aficionados el día de mi debut ya que en cada jugada estuvieron muy entusiasmados con el equipo", ha señalado Okazaki.