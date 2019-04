Guillermo Almada se despidió de Barcelona SC y dirigirá al Santos Laguna mexicano

LEA TAMBIÉN

El ciclo de Guillermo Almada con Barcelona Sporting Club llegó a su fin. Luego de cuatro temporadas al frente del elenco canario, el DT uruguayo confirmó su salida del equipo, a través de una conferencia de prensa en la que también estuvieron los directivos José Francisco Cevallos y Juan Alfredo Cuentas.

“Guillermo se llevará todo el cariño, el aprecio, la gratitud que se ha ganado de miles de socios, millones de hinchas, de los trabajadores... por su perseverancia, por ser ganador. Eso ponderamos”, expresó Cevallos la tarde

de este jueves 11 de abril del 2019, en la sala de prensa del estadio Monumental.



“Su grandeza quedó demostrada en un hombre que cuando perdió a su ser más querido (su madre), él se quedó trabajando con sus jugadores. Se va por la puerta grande, como empezó, con el reconocimiento de todos”, destacó el

titular canario.



Cevallos considera que el crecimiento del club en estas cuatro temporadas son gracias al trabajo de Almada. En este lapso, el adiestrador charrúa conquistó un título nacional, un vicecampeonato y ser semifinales de la Copa Libertadores.



“Aspiramos que al equipo que vas, que ya está identificado con los colores, le va a ir muy bien”, agregó entre risas Cevallos. Y es que Almada apareció con

una camiseta blanca con vivos verdes, similares a los que usa el club Santos Laguna, su nuevo destino en México.

El entrenador uruguayo Guillermo Almada se despidió este jueves 11 de abril de 2019 del personal de utilería en el estadio Monumental. Foto: Ronald Ladines / EL COMERCIO

¡GRACIAS! Profesor Guillermo Almada por el compromiso, dedicación y entrega con el primer plantel de fútbol y con nuestra institución. pic.twitter.com/nN9pGmrwR3 — BARCELONA S.C. (@barcelonaSC) 11 de abril de 2019

El titular canario dijo que siempre estarán pendientes de su carrera de aquí en adelante. “Se va por decisión personal. Han de decir que se va porque estamos distanciados, peleados, por las deudas... y no es así. Se va por crecimiento personal y profesional, como cualquiera lo haría”.



En este sentido, recordó que Almada recibió otras ofertas económicas altas, pero que el DT decidió mantenerse en el equipo porque “quiere a Barcelona SC. Por eso se va como un campeón”.



El estratega, en su intervención, bromeó primero que era “malo para las despedidas”. Luego, con la voz entrecortada, agradeció a la directiva, al

plantel y a los colaboradores que trabajaron con él desde junio del 2015.



“Gracias por dejarme ser parte de esta familia, del mundo BSC. A toda la gente que nos rodeó, desde quien nos cocinó, hasta el hombre que cortó el césped en la cancha... a la gran hinchada barcelonista, que siempre nos dio su respaldo”, continuó.





“En la calle siempre me dieron su apoyo. A todo Ecuador, porque me hicieron sentir junto con mi familia como si estuviera en mi propio país. Solo tengo palabras de agradecimiento. Se me hace difícil hablar, trato de controlarme para no quebrarme”, admitió.



Para Almada, Barcelona SC “saldrá adelante” y aseguró que no perderá la “esperanza de volver a estar aquí” en el futuro. “Por el poderío de su gente, el equipo saldrá adelante”, afirmó.



Finalmente, el DT se abrazó junto con Cevallos y Cuentas, en medio de aplausos en la sala de prensa.

El uruguayo Guillermo Almada (der.) ex entrenador del Barcelona Sporting Club junto a José Francisco Cevallos (izq.) presidente del conjunto torero durante una rueda de prensa el jueves 11 de abril de 2019. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO