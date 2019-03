Guillermo Almada: Estoy preocupado porque no ganamos, pero los rivales no nos han superado

LEA TAMBIÉN

Barcelona suma dos derrotas consecutivas en el campeonato nacional, que lo hizo descender del primero al octavo puesto. El DT Guillermo Almada reconoció su preocupación por el momento del equipo.

"Estoy preocupado porque no ganamos, uno siempre quiere eso. Pero haciendo un análisis más profundo, tampoco es que los rivales nos han superado, no nos pasaron por encima", dijo el entrenador en rueda de prensa.



Almada compareció en conferencia, la mañana de este 13 de marzo del 2019. El estratega espera que los resultados mejoren en las fechas siguientes, y aunque no le gustan los resultados, resaltó el trabajo de su equipo.

"Los jugadores tienen sus altibajos, es normal. Hay que considerar que tenemos futbolista lesionados, pero no hay excusas tenemos que trabajar para mejorar", dijo el entrenador uruguayo.



A Almada se le consultó sobre los rumores de supuestos incumplimientos de pago en los sueldos, a los jugadores y cuerpo técnico. Evitó confirmar la información, y destacó que los temas deportivos se solucionan en la cancha.



"No soy yo quien debe decir eso, entiendo que si hubiera problemas económicos obviamente afecta a los deportistas, pero no es algo que usamos como excusa. El presidente José Cevallos es una gran persona y será él quien deba contestar eso", dijo.