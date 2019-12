Guardameta del São Paulo fue detenido por agresión a su esposa en Florida

LEA TAMBIÉN

El futbolista brasileño Jean, guardameta del club Sao Paulo, fue detenido este miércoles 18 de diciembre del 2019 por violencia doméstica en la ciudad de Orlando (Florida) y aún no ha sido presentado ante un juez, confirmaron a Efe fuentes policiales de ese país.

En la ficha policial del jugador de 24 años no figura quién fue la víctima, pero su esposa, Milena Bemfica, publicó varios videos en las redes sociales en los que, con la cara hinchada y amoratada y claras señales de golpes, acusa a Jean.



La ficha policial, con fotografía incluida, está publicada en la página web del Departamento Correccional del condado de Orange, al que pertenece Orlando, la ciudad de los parques de atracciones, donde Jean estaba pasando unas vacaciones junto a su esposa y los dos hijos de ambos una vez concluida la temporada de fútbol.



La detención del futbolista, cuyo verdadero nombre es Jean Paulo Fernandes, se produjo poco antes de las 12:30 GMT (07:30 hora de Ecuador) y la acusación contra él es de "agresión (violencia doméstica)", según la ficha.



Una portavoz de la Policía de Orange dijo a Efe no tener por ahora más información acerca de la detención de Fernandes.

En las listas oficiales con los horarios de los detenidos para su primera cita con el juez no aparece su nombre ni en la ronda de la mañana ni en la de la tarde, pero se actualizan regularmente, por lo que no se descarta su comparecencia para más avanzado el día.



Jean, como lo conoce la afición, firmó a fines de 2017 un contrato por cinco años con el Sao Paulo, club que según medios periodísticos está evaluando si lo rescinde debido a la acusación que pesa contra el portero.

Los medios de Orlando no se han hecho eco por ahora de la detención del futbolista.