El ecuatoriano Gonzalo Plata ingresó al cambio en el Sporting de Lisboa que ganó y recuperó la tercera plaza

El Sporting Club de Portugal consiguió este domingo 9 de febrero del 2020 la victoria (2-1) tras una remontada en casa ante el Portimonense, que se había adelantado con un gol del colombiano Jackson Martínez, y recuperó la tercera plaza de la tabla.

En la vigésimo jornada, los "leones" suman 35 puntos y adelantan al Braga, que no pasó del empate con el Gil Vicente y acumula 34 enteros.



Ambos equipos están, no obstante, lejos de la cabeza de la clasificación, donde ayer el Oporto tomó aire al vencer al Benfica en el "clásico" (3-2), por lo que ahora los "dragones" sólo están a cuatro puntos del líder encarnado, que suma 54.



El Portimonense, en puestos de descenso, sorprendió a Alvalade al adelantarse en el minuto 26 gracias a un tanto de Jackson Martínez -ex del Atlético de Madrid-, que se sacó un remate que, tras golpear en el poste derecho, tocó el fondo de la portería.

Pero los verdiblancos no tardaron mucho en reaccionar y pusieron el empate en el 31, con otro antiguo conocido de la Liga española como protagonista, el francés Mathieu, con un gol de falta



El ecuatoriano Gonzalo Plata ingresó a los 60 minutos en lugar de Rafael Camacho.

La remontada se consagró en el minuto 72 con un autogol de Jadson, que intentaba evitar un remate del delantero Sporar y acabó mandando el balón a sus propias redes.



La derrota mantiene al Portimonense en penúltima posición de la tabla con 14 puntos, a dos de la salvación.