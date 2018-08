Gerard Piqué reitera que no volverá a jugar con la Selección española

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El central del FC Barcelona Gerard Piqué confirmó este sábado 11 de agosto de 2018 que su decisión de abandonar la selección española es firme y que el nombramiento de Luis Enrique como seleccionador no cambia nada.

“Hablé con él hace una semana o dos, le comenté que la decisión ya estaba tomada, que estaba muy meditada”, dijo Piqué en la rueda de prensa previa al partido de la Supercopa de España contra el Sevilla el domingo en Tánger.



“Fue una etapa muy bonita con Eurocopa y Mundial, muy feliz por haber participado en todos estos éxitos, pero ahora me quiero centrar en el ‘Barça’, me quedan años aquí y cuantos más mejor”, añadió el central azulgrana.



Piqué volvió a reiterar así una decisión que anunció en octubre de 2016, cuando tras un partido contra Albania afirmó que dejaría la selección tras el Mundial de Rusia.



“Nunca sabes al cien por cien lo que va a pasar, pero cuando digo una cosa lo suelo cumplir. Creo que ha llegado mi momento y espero que podamos ganar para irme por la puerta grande”, dijo en Rusia en junio pasado, lo que hizo soñar con la posibilidad de que pudiera seguir vistiendo la elástica roja.



Sin embargo, sus declaraciones de este sábado parecen dejar claro que la etapa del central con España ha finalizado.



De cara al partido contra el Sevilla el domingo, que se jugará por primera vez fuera de España en la ciudad marroquí de Tánger, Piqué consideró que “ las condiciones no son las mejores por ir a Marruecos, pero nos adaptaremos ” y advirtió contra el equipo andaluz.

Llega el VAR



“Puede que el Sevilla sea el rival con el que más me he enfrentado en el Barça y sé que siempre son competitivos tengan el entrenador que tengan”, aseguró el central azulgrana.



Piqué se mostró, no obstante, de acuerdo con que la Supercopa se juegue este año a un solo partido.



“Todo lo que sea acortar el calendario creo que es bueno. Los mundialistas este año no hemos podido jugar ni un amistoso, porque si no, nos quedábamos sin vacaciones”, explicó.



“Cada vez hay más partidos y que las eliminatorias de Copa o la Supercopa sean a partido único, mejor”, añadió.

El partido supondrá el debut del videoarbitraje de forma oficial en España, algo que ve bien Piqué.



“Va a aportar que este deporte sea un poco más justo, hace tiempo que abogaba por que haya VAR, seguirá habiendo polémica porque en este país nos gusta la polémica, pero va a ayudar a los árbitros y les va a quitar presión”, dijo Piqué.



El central azulgrana también se refirió a la polémica creada porque el delantero internacional francés Antoine Griezmann anunciara en un documental producido por una de las empresas de Piqué, que se quedaba en el Atlético de Madrid en lugar de ir al Barcelona.



“Hablé con el presidente, comentamos entre muchos temas ese tema, y a seguir adelante, porque no creo que haya duda de mi barcelonismo, en ningún momento quise hacer daño a la entidad”, concluyó.