Gerardo Martino: ‘Siempre salimos a ganar e imponer nuestra idea de jugar’ 

El entrenador argentino Gerardo ‘Tata’ Martino volvió a quedar contento de la manera como la Selección de fútbol de México, que él dirige, no solo ganó por goleada de 0-3 a la de Estados Unidos, en partido amistoso de la fecha FIFA, sino que lo hizo con personalidad y la idea futbolística que quiere imponer dentro del equipo.

"Solo puedo decir que me voy satisfecho con lo que hemos logrado esta noche en el duelo frente a Estados Unidos", declaró Martino al concluir el partido que se disputó en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey).



"Salimos en busca del resultado sin importar el rival y además lo hicimos con los elementos importantes que queremos tener en nuestro juego".



Martino reiteró que aunque cada vez es mayor la identificación a la idea futbolística que quieren desarrollar como grupo, en los 11 partidos que ha lleva al frente de la selección lo que no ha cambiado es que al campo, desde el primer minuto, se sale a buscar la victoria.



"Comenzamos a mostrar una propuesta agresiva en cada encuentro, sin importar el rival, y eso siempre te da un plus de que puedes estar en control del juego como sucedió esta noche", valoró Martino. "Nuestra intención es jugar siempre los partidos con nuestra idea, no con la del rival. En los once partidos que llevamos, sean juegos amistosos u oficiales, en la mayoría

nosotros impusimos nuestra idea de juego".

Al definir como había visto el nuevo duelo frente a Estados Unidos, que no dio su mejor imagen ni tuvo su mejor rendimiento en el campo, Martino afirmó que le dejó una "sensación positiva", gracias a que su equipo lo jugó bien.



Aunque resaltó que "lo mejor de todo es que cada vez que nos juntamos el equipo ha demostrado crecimiento y un mejor funcionamiento, algo que me llena de satisfacción y confianza de que estamos haciendo bien las cosa".



En cuanto a cuales eran los planes con la plantilla de cara al segundo partido amistoso que el martes van a disputar contra Argentina, la selección que él también dirigió, Martino adelantó las bajas de Luis Rodríguez, César Montes y Rodolfo Pizarro, los tres con problemas físicos.



Pizarro tuvo que ser operado en Nueva York por un problema de apendicitis que se le presentó cuando estaba concentrado con el equipo.

El delantero de los Rayados superó con éxito la intervención quirúrgica y tendrá una buena recuperación.

Mientras que en el caso del centrocampista Andrés Guardado, Martino confirmo que habían llegado a un acuerdo para que pudiese atender al nacimiento de su hijo.



"Tendremos otros jugadores que harán una buena labor cuando estén en el campo", señaló Martino, quien admitió que enfrentarse a Argentina siempre es algo especial, en todos los aspectos. "El más importante, que podremos aprender futbolísticamente de la experiencia que vamos a tener contra una gran selección".