La Católica espera la firma de Lenín Moreno para inscribir a Hernán Galíndez

La Universidad Católica pasa apuros en el arco. La lesión del guardameta Ángel Mosquera puso en aprietos al cuerpo técnico de la ‘Chatoleí’. El club todavía no ha inscrito al golero Hernán Galíndez porque espera la carta de nacionalización para habilitarlo como futbolista ecuatoriano. Con la lesión de Mosquera tuvo que debutar en el arco el juvenil Pierre Bellolio.

El DT Santiago Escobar defendió el debut del golero Sub 20 en la derrota ante Aucas (3-1, del domingo 24 de febrero del 2019) y dijo que la inscripción de Galíndez depende de otras voluntades. “Lo de Hernán (Galíndez) depende del Presidente de la República (Lenín Moreno). Ha hecho todos los méritos y siente al país; le tiene una gratitud especial a la patria”, dijo el ‘Sachi’, tras la derrota ante Aucas, por la tercera fecha de la LigaPro.



Defendió a Bellolio, el juvenil que debutó en el arco camaratta. “El tema del arquero no tuvo nada que ver con el resultado. Los goles son virtud del rival y desaciertos nuestros. Al perder un hombre de experiencia como Mosquera (Ángel), le dimos confianza a un arquero juvenil que no estuvo comprometido en ninguno de los goles, y tuvo que debutar ante un equipo que se armó para ser protagonista”, manifestó.



La Católica confía en inscribir a Galíndez, a Diego Armas y a Bruno Vides. En la próxima fecha, el equipo santo recibirá a Fuerza Amarilla, por la cuarta fecha del campeonato nacional LigaPro.

