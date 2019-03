65 futbolistas se han nacionalizado por ‘servicios relevantes’ al Ecuador

LEA TAMBIÉN

Hernán Galíndez, arquero de la Universidad Católica se convirtió el pasado lunes 25 de febrero en el futbolista extranjero número 65 en recibir la nacionalidad ecuatoriana en la historia de los campeonatos. El jugador nació en Rosario, provincia de Santa Fe- Argentina.

Este trámite le tomó al golero más tiempo de lo que la ley establece. Según la Cancillería, la naturalización debería llevar en promedio 30 días. El ‘Gordo’, como lo llaman sus amigos, se tardó más de un año.



“El trámite lo inicié hace mucho, pero la carpeta estaba en la Presidencia desde agosto del 2017. Hoy no pienso en cuántos años se demoró, hoy mi cédula dice ecuatoriano y me siento parte de este país. Es un orgullo para mí”, le cuenta un emocionado Galíndez a BENDITO FÚTBOL con su cédula en su mano, después de salir del Registro Civil.

El 6 de febrero del 2017 se publicó la Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH), que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Esta ley fue reformada el 21 de agosto y el 23 de octubre del 2018. La LOMH remplazó a la Ley de Naturalizaciones y reguló el procedimiento por el cual una persona extranjera adquiere la nacionalidad ecuatoriana.



Durante la vigencia de la Ley de Naturalizaciones, el expresidente Rafael Correa Delgado expidió el decreto 1 065 que establecía el procedimiento de “naturalización por servicios relevantes”. BENDITO FÚTBOL contabilizó a 17 futbolistas que se han nacionalizado durante el gobierno del expresidente Correa, seis de los cuales jugaban en el Emelec, equipo del que el exmandatario es hincha confeso.



Pero, ¿qué significan servicios relevantes? “La naturalización por servicios relevantes al país se otorga a los ciudadanos extranjeros que por sus actuaciones, ocupación o por las labores que realizan, aportan significativamente con sus conocimientos, virtudes y esfuerzos a la sociedad y por tanto constituyen un ejemplo digno a seguir”, señala el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.



Sin embargo, este beneficio para ciudadanos extranjeros entró en debate en el 2017, cuando Damián Díaz obtuvo la nacionalidad ecuatoriana. El ‘Kitu’ recibió su carta de naturalización el 24 de enero, pero cuatro meses antes, el mediocampista fue suspendido por cuatro partidos por haberle mandado un beso al árbitro Carlos Orbe, por tomar del cuello al juez de línea Byron Romero e insultar al asistente Augusto Aragón, todo en el partido ante el Deportivo Cuenca.

Dos meses después de haber recibido su cédula como ecuatoriano, Díaz escupió a un jugador del Atlético Nacional en un partido de la Copa Libertadores del 2017. El 'Kitu' fue sancionado por la Conmebol con cuatro partidos de suspensión y una multa de USD 6 500.



El proceso para recibir la nacionalidad ecuatoriana por servicios relevantes por lo general se demora un mes. Sin embargo, los jugadores han corrido suertes distintas. Un ejemplo es del volante de Universidad Católica, Facundo Martínez, que se demoró cuatro años en recibir su nacionalidad (2018), mientras que el también argentino Christian Gómez se tardó un mes (2004).

“Fue un proceso bastante ágil. La conexión y amistad que tenían Lucio Gutiérrez (presidente de la República en ese entonces) con Eduardo Granizo (expresidente del Olmedo) era muy cercana porque habían hecho el servicio militar juntos. Eso ayudó a que los pasos sean más rápidos”, cuenta el exdelantero que se quedó a vivir en el país y ahora trabaja como entrenador de la categoría de Reserva de Liga de Quito.



Para el exfutbolista del Olmedo fue un orgullo vestir la camiseta de Ecuador. El volante ofensivo debutó con la Tricolor frente al combinado argentino, en el 2005. “Mucha gente me hablaba de sensaciones encontradas, pero mi deseo era ganar con Ecuador, disfrutarlo y cantar el himno ante tanta gente”.



Otro que corrió con suerte fue Christian Bottero, que llegó a Ecuador para defender la camiseta de Macará en 1999. El delantero fue el máximo goleador de esa temporada con 25 goles en 32 partidos. Al jugador nacido en Córdoba, Argentina le ayudó Nina Pacari, quien era la Canciller del Ecuador en el 2003, época en la que el atacante vestía la camiseta del Deportivo Cuenca.



“Nina Pacari y el presidente Lucio Gutiérrez se portaron muy bien conmigo. Me dieron la nacionalización por méritos deportivos y yo el día que me nacionalicé lo tomé como que ya era un ecuatoriano más y ya tenía un hijo ecuatoriano”, dice Bottero, otro que se quedó a vivir en Ecuador y que en la actualidad mantiene una cadena de restaurantes con su nombre en Quito.

Casi todos los futbolistas adquieren la nacionalidad ecuatoriana durante su carrera profesional para no ocupar un puesto de extranjero en el equipo en el que militan o para tratar de pelear un puesto en la Selección. Sin embargo, hubo uno que prefirió esperar hasta el retiro para empezar su trámite y convertirse en un paisano más.



Carlos Alfaro Moreno, exdelantero de Barcelona SC obtuvo su carta de naturalización un año después de haber dejado de jugar al fútbol. “Mi caso fue distinto porque siempre quise jugar como extranjero y no ocupar un cupo como ecuatoriano. Decidí retirarme en el 2002 y obtuve mi nacionalidad después. Quise hacer las cosas de manera especial hasta en eso", cuenta el ‘Beto’, quien recibió su nueva nacionalidad el 2 de diciembre del 2003.



Alfaro también se quedó en el país para empezar su escuela de fútbol y trabajar como comentarista en varios medios de comunicación en Guayaquil. Además, desde septiembre del 2015 hasta enero del 2019 se desempeñó como vicepresidente de Barcelona.

Los primeros registros de jugadores nacionalizados se dieron en los años cuarenta. Los panameños Luis y José Mendoza recibieron la naturalización y fueron parte de la selección ecuatoriana. Según la Dirección de Comunicación Social de la Cancillería, los 65 futbolistas profesionales que han recibido la nacionalidad ecuatoriana, lo han hecho por la “prestación de servicios relevantes a la patria”.



De todos los jugadores nacionalizados, 21 llegaron a vestir la camiseta de la selección ecuatoriana. El exgoleador Ariel Graziani, con 34 partidos, es el naturalizado con la mayor cantidad de presencias en la Tricolor. Matías Oyola, actual volante central de Barcelona, fue el último extranjero en disputar un encuentro con Ecuador.



Del total de jugadores nacionalizados, Barcelona y Emelec son los que más se han favorecido con 15 futbolistas naturalizados cada uno. Liga de Quito ha nacionalizado a seis jugadores en toda su historia. El portero Esteban Dreer es el jugador, que actuando como ecuatoriano, ha conseguido la mayor cantidad de títulos. El cancerbero de Emelec ha ganado cuatro campeonatos nacionales.