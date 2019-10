Más de 160 futbolistas se quedarán inactivos durante dos meses en el fútbol ecuatoriano

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La última fecha del campeonato nacional LigaPro se jugará entre el 2 y 3 de noviembre del 2019. Después de la fecha 30, ocho equipos se quedarán sin actividad y la otra mitad seguirá en competencia en los ‘playoffs’, según la modalidad establecida por la LigaPro para esta temporada.

Los futbolistas de los clubes a los que se les termina el año están preocupados porque se quedarán sin actividad a falta de dos meses para cerrar el año. Clubes como El Nacional, Deportivo Cuenca, Mushuc Runa, Guayaquil City, Técnico Universitario, Olmedo, América y Fuerza Amarilla tendrán distintos rumbos.



Así, por ejemplo, Miguel Parrales, delantero de El Nacional, fue uno de los primeros en hacer pública su preocupación. “Si no clasificamos se acabará el año. Es preocupante no saber que haremos en las ocho semanas que faltan para que se acabe el año”, dijo el atacante manabita.



La directiva del club criollo espera la última fecha para planificar las actividades. Una alternativa es jugar amistosos, pero dependerá de la renovación o no del entrenador.



Aunque la directiva de Mushuc Runa anunció que se cumplirán con los salarios de los jugadores, el equipo se quedará en inactividad desde el próximo lunes y los futbolistas tomarán distintos rumbos. Todavía no se ha confirmado la renovación del contrato con el técnico Martin Cardetti.

En promedio, los equipos tienen entre 25 y 30 futbolistas entrenándose en la Primera. “Habría que revisar el sistema del campeonato. Después del 3 de noviembre volveríamos en enero. Habría que ver la forma de que tantos jugadores se queden sin hacer nada. Serían casi dos meses y eso afecta a los jugadores y también a los clubes”, dijo Tabaré Silva, entrenador del Deportivo Cuenca.



Los entrenadores y los futbolistas extranjeros retornarán a sus países desde la próxima semana. En cambio, otros jugadores buscarán entrenarse por su cuenta para no perder el estado físico. La LigaPro garantizará que los clubes cumplan con el pago de los salarios hasta el mes de diciembre en los clubes.